Ngày 3/1, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp nướng đồ ăn trên đường sắt tại địa bàn phường Tuần Châu.

Lực lượng CSGT có mặt tại khu vực gia đình ông Y. nướng đồ ăn trên đường sắt. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 2/1, ông N.V.Y. (SN 1962) và bà Đ.T.T. (SN 1966, cùng trú tại tổ 3, khu Đại Đán, phường Tuần Châu) có hành vi đứng, ngồi trên đường sắt để nấu thực phẩm. Khu vực vi phạm tại Km 96+637, tuyến đường sắt quốc gia Kép – Hạ Long, thuộc tổ 3, khu Đại Đán, phường Tuần Châu.

Toàn bộ hành vi vi phạm được con gái là chị N.T.T. (SN 1988, trú phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) quay lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Gia đình ông Y, bà T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xác minh vụ việc, đồng thời cử tổ công tác phối hợp Công an phường Tuần Châu làm việc với những người liên quan.

Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả 3 người đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản ghi nhận nội dung làm việc, yêu cầu ông Y., bà T. và chị T. cam kết không tái phạm hành vi trên. Trong đó, hành vi vi phạm của ông Y. và bà T. bị xử phạt 800.000 đồng; hiện đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.

Thanh niên 19 tuổi 'thông chốt', lao xe vào CSGT trong đêm giao thừa Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Nguyễn Anh Tuấn lo sợ bị xử phạt nên đã tăng ga xe máy, lao thẳng vào tổ công tác CSGT tại Phú Thọ, khiến một cán bộ bị thương.

Ghi hình bãi trông xe của quán bia ở Hà Nội, CSGT phát hiện điều này Ghi hình tại điểm trông giữ xe của một quán bia ở Hà Nội, tổ công tác Cục CSGT phát hiện hàng dài xe máy của khách gửi ở đây; qua kiểm tra 3 người điều khiển xe máy rời bãi, cả 3 đều vi phạm nồng độ cồn.