Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng sáng nay đã thông tin tới báo chí về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo ông Trương Việt Dũng, hiện nay Hà Nội thực hiện một quy hoạch tổng thể tích hợp, bao gồm các nội dung trước đây như quy hoạch chung, quy hoạch kinh tế - xã hội... Thẩm quyền phần lớn được giao cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Hiện thành phố đang triển khai các nội dung phục vụ công bố quy hoạch, trong đó có hệ thống bản vẽ để người dân “cảm thụ, nhìn thấy và sờ thấy” quy hoạch một cách trực quan.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu xây dựng sa bàn và mô hình 3D để phục vụ nghiên cứu quy hoạch”, ông Dũng cho biết và nói thêm thành phố dự kiến công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư chậm nhất vào cuối tháng 6.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, tại hội nghị dự kiến diễn ra cuối tháng 6 tới, Hà Nội sẽ công bố toàn bộ các nội dung liên quan quy hoạch.

Hà Nội có 1.428 dự án đang giải phóng mặt bằng.

Ông Dũng cho biết, ngay trong quy hoạch, Hà Nội đã xác định mục tiêu phát triển là “thành phố toàn cầu, văn hiến, thông minh, sáng tạo, sinh thái”, trong đó đặt yếu tố văn hiến, văn hóa lên hàng đầu.

“Văn hóa là hồn cốt của Hà Nội. Thành phố kiên định quan điểm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa song song với phát triển công nghiệp văn hóa, không đánh đổi văn hóa vì bất cứ lý do nào”, ông Dũng nhấn mạnh.

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, ông Dũng cho hay Hà Nội hiện có 26 cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng. Các cơ chế này xuất phát từ thực tiễn quản lý đất đai phức tạp, đan xen qua nhiều thời kỳ lịch sử tại các xã, phường.

Hà Nội thực hiện chính sách tạm cư cho người dân

Về chính sách tái định cư, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, trước đây thành phố chuẩn bị sẵn quỹ nhà tái định cư để bố trí cho người dân khi có nhu cầu. Tuy nhiên, mô hình “đô thị đa mục tiêu” đang được nghiên cứu triển khai là mô hình mới nhằm khắc phục những tồn tại của tái định cư nhỏ lẻ trước đây.

Trong thời gian chỉnh trang, sửa chữa các khu tái định cư, thành phố thực hiện chính sách tạm cư cho người dân.

Theo Quyết định 40 của thành phố, mức hỗ trợ thuê nhà đối với hộ độc thân là 6,5 triệu đồng/tháng; với hộ nhiều người, mức hỗ trợ là 2,5 triệu đồng/người, tối đa 15 triệu đồng/hộ.

“Với mức hỗ trợ 15 triệu đồng, người dân cơ bản có thể thuê được căn hộ chung cư phù hợp trong khu vực”, ông Dũng nói.

Về công tác phối hợp thông tin, ông Dũng cho biết trước đây thành phố đã phân công cán bộ thường trực của Sở Tài nguyên và Môi trường bám sát từng địa bàn. Thời gian tới, Hà Nội sẽ thiết lập kênh thông tin chính thức giữa các sở, ngành với báo chí, có sự tham gia của các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, quỹ nhà và quỹ đất.

Theo ông, việc công khai thông tin kịp thời sẽ giúp các cơ quan báo chí tiếp cận nguồn tin chính thống, hạn chế suy diễn, bảo đảm minh bạch trong quá trình triển khai các chính sách của thành phố.