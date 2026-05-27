Chiều 27/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại khu vực Hà Nội, từ 29/5-1/6/2026 (trong đó, hai ngày thi chính là 30-31/5).

Theo đó, ngày 29/5, từ 7-11h không mưa, trời nắng, nhiệt độ 27-32 độ; từ 12-17h có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ 29-33 độ. Gió đông nam cấp 2-3.

Ngày 30/5, không mưa, trời nắng; gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa 28-32 độ; chiều và tối 30-34 độ.

Ngày 31/5, không mưa, trời nắng, riêng chiều có nắng nóng; gió đông nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa 29-33 độ; chiều và tối 31-35 độ.

Ngày 1/6, không mưa, trời nắng, riêng chiều có nắng nóng; gió đông nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa 29-34 độ; chiều và tối 32-36 độ.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các thí sinh tham dự kỳ thi, chuyên gia y tế khuyến cáo, học sinh nên uống nước đều đặn trong ngày, không đợi khát mới uống. Ngoài nước lọc, có thể dùng thêm nước chanh pha loãng thêm chút muối hoặc mật ong, nước dừa với lượng vừa phải.

Ngược lại, các em cần hạn chế nước ngọt có ga, trà sữa, nước tăng lực vì nhiều đường và cà phê dễ làm rối loạn giấc ngủ, khiến cơ thể mệt hơn sau đó.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần chú ý đến “nhiệt tâm lý”. Nắng nóng cộng với áp lực thi cử dễ khiến học sinh cáu gắt, mất ngủ, lo âu hoặc chán học. Việc đồng hành, động viên và điều chỉnh kỳ vọng phù hợp sẽ giúp các em giảm áp lực đáng kể.