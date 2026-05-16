Nội dung được đưa ra trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến 100 năm vừa được công bố.

Không chỉ tập trung giải quyết áp lực quá tải y tế nội đô, quy hoạch còn mở ra định hướng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực, đồng thời thích ứng với xu thế già hóa dân số đang diễn ra mạnh mẽ.

Dân số Thủ đô khống chế không quá 20 triệu người Dân số Hà Nội hiện khoảng 8,7 triệu người, tuổi thọ trung bình của người dân là 76,1 tuổi. Trong quy hoạch tổng thể, thành phố dự kiến dân số trong từng giai đoạn như sau: Giai đoạn đến năm 2035: dự báo khoảng 14 -15 triệu người, tuổi thọ trung bình 79 tuổi (số năm sống khỏe tối thiểu 70 năm). Giai đoạn đến năm 2045: dự báo khoảng 15 - 16 triệu người, tuổi thọ trung bình 80 tuổi (số năm sống khỏe tối thiểu 72 năm) Giai đoạn đến năm 2065: dự báo khoảng 17 - 19 triệu người, tuổi thọ trung bình khoảng 80 tuổi. Giai đoạn dài hạn đến năm 2085 và xa hơn: Cơ bản giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người.

Từng bước di dời, chuyển đổi chức năng cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm

Điểm nhấn đáng chú ý là Hà Nội sẽ cải tạo không gian các trường đại học, bệnh viện trong khu vực nội đô từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, không gian văn hóa, không gian công cộng.

Đồng thời, thành phố sẽ hình thành cơ sở thứ hai tại các đô thị bên ngoài nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, làm tiền đề, động lực hình thành, phát triển đô thị khu vực bên ngoài.

Đối với các cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm, Hà Nội sẽ từng bước di dời, chuyển đổi chức năng theo quy hoạch.

Hình thành Quỹ hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp phát triển kinh tế 'bạc'

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, Hà Nội đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế "bạc" - lĩnh vực kinh tế phục vụ người cao tuổi, xu hướng tất yếu của các đô thị phát triển.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Theo định hướng phát triển, các mô hình kinh tế "bạc" của Hà Nội sẽ gắn chặt với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, tài chính - bảo hiểm, giáo dục, nhà ở, du lịch, dịch vụ cộng đồng và tạo việc làm cho người cao tuổi.

Thành phố cũng sẽ thúc đẩy các mô hình chăm sóc liên tục, kết nối từ chăm sóc tại nhà, chăm sóc cộng đồng đến các cơ sở y tế chuyên sâu và ứng dụng công nghệ trong theo dõi sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt.

Đồng thời, Thủ đô sẽ hình thành Quỹ hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế "bạc" hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ.

Cùng đó, thành phố xây dựng các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, các không gian sinh hoạt chung, trung tâm văn hóa và các chương trình đào tạo kỹ năng mới. Điều này giúp người cao tuổi duy trì sự gắn kết xã hội, nâng cao sức khỏe tinh thần và tiếp tục đóng góp vào đời sống kinh tế - xã hội.

Chi tiết 5 tổ hợp y tế đa năng chất lượng cao giãn nén nội đô

Một nội dung quan trọng khác là kế hoạch hình thành 5 tổ hợp y tế đa năng chất lượng cao tại các cửa ngõ Thủ đô. Đây được xem là chiến lược “giãn nén” hệ thống y tế nội đô và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh vùng Thủ đô.

Cụ thể, tổ hợp phía Bắc tại Sóc Sơn có quy mô khoảng 50-80 ha, tập trung vào cấp cứu, phục hồi chức năng và dịch vụ y tế gắn với sân bay quốc tế. Tổ hợp phía Tây tại Hòa Lạc rộng khoảng 100-150 ha sẽ trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y sinh, kết nối với Đại học Quốc gia và Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tổ hợp phía Tây Nam tại Xuân Mai - Chương Mỹ hướng đến điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và y học cổ truyền. Tổ hợp phía Nam tại Phú Xuyên sẽ đóng vai trò đầu mối y tế vùng phía Nam Thủ đô, gắn với cực tăng trưởng mới và sân bay thứ hai trong tương lai. Tổ hợp phía Đông tại Gia Lâm tập trung phát triển dịch vụ y tế chuyên sâu chất lượng cao theo hành lang kinh tế phía Đông.

Ngoài các tổ hợp quy mô lớn, Hà Nội cũng dự kiến triển khai khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại quận Hoàng Mai với quy mô khoảng 13,6 ha. Dự án trọng điểm này tích hợp khám chữa bệnh kỹ thuật cao, đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ dưỡng lão theo tiêu chuẩn quốc tế.