Xã hội số phải bảo đảm tính bao trùm, thu hẹp khoảng cách số

“Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030” (gọi tắt là Chương trình) được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định phê duyệt ngày 9/6.

Chương trình xác định rõ quan điểm: Phát triển kinh tế số và xã hội số là động lực chiến lược thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số.

Kinh tế số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Xã hội số phải bảo đảm tính bao trùm, thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong kỷ nguyên số.

Phát triển kinh tế số và xã hội số cũng phải được triển khai đồng bộ, toàn diện và rộng khắp trong mọi ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội, bảo đảm tính bền vững và lâu dài. Đồng thời, phát triển kinh tế số và xã hội số gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới kiến tạo xã hội số văn minh, an toàn và bao trùm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là “Xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; từng bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, phát triển xanh và bền vững.

Đồng thời, kiến tạo xã hội số văn minh, an toàn và bao trùm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân”.

Hàng loạt mục tiêu cụ thể cần đạt vào năm 2030 cũng đã được đề ra tại Chương trình này, đơn cử như: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt khoảng 30%; hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận mạng Internet băng rộng cáp quang với tốc độ 1 Gb/s đạt 100%; mạng băng rộng di động 5G đạt tốc độ tối thiểu 100 Mb/s, phủ sóng 99% dân số;

100% công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên có căn cước, tài khoản định danh điện tử; tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu lượt người trong độ tuổi lao động...

Bên cạnh 12 mục tiêu, chỉ tiêu quốc gia, Chương trình cũng nêu ra 15 nhóm mục tiêu, chỉ tiêu ngành và lĩnh vực cần đạt trong thời gian từ nay đến năm 2030, đó là: 70% xã có hợp tác xã ứng dụng giải pháp công nghệ số, nền tảng số phục vụ quản trị, vận hành; tối thiểu 200 doanh nghiệp được hướng dẫn, triển khai các giải pháp chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh;

45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước; tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử đạt 100%; tỷ lệ học sinh phổ thông được tiếp cận các nền tảng giáo dục số, giáo dục STEM/STEAM đạt tối thiểu 80%...

Việc bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu cần đạt đến năm 2030 của ngành, lĩnh vực được nhận định sẽ góp phần bảo đảm thành quả của kinh tế số và xã hội số được lan tỏa rộng khắp, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nhân rộng toàn quốc các mô hình hiệu quả

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn mới đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có các nhiệm vụ: Hoàn thiện thể chế, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, xã hội số; Phát triển hạ tầng số nhanh, đồng bộ, hiện đại, an toàn và bền vững, bảo đảm kết nối số toàn dân và tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số;

Bảo đảm an ninh mạng để xây dựng niềm tin số trong phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển nguồn nhân lực số toàn diện, bao gồm nhân lực công nghệ số, chuyên gia công nghệ số và lực lượng lao động có năng lực số; phổ cập năng lực số toàn xã hội; phát triển công dân số và văn hóa số làm nền tảng xã hội số an toàn, lành mạnh và bao trùm...

Không những thế, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm còn được cụ thể hóa thành danh mục 115 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai, với phân công chi tiết cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và kết quả đạt được. Việc này được nhận định sẽ đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình được thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm.

Trong đó, nhóm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của Chương trình gồm 3 nhiệm vụ thường xuyên: Tổng kết và nhân rộng toàn quốc các mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế số và xã hội số do Bộ KH&CN chủ trì; triển khai truyền thông về kinh tế số và xã hội số do các cơ quan truyền thông chủ lực chủ trì; đa dạng hóa các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế số và xã hội số, được giao cho Bộ Nội vụ chủ trì.