Hỗ trợ mỗi Tổ Chuyển đổi số cộng đồng 2 triệu đồng/tháng

Trong nội dung phản ánh gửi tới Sở KH&CN thành phố hồi cuối tháng 6, UBND các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã đề xuất Sở tham mưu với lãnh đạo Thành phố để thành lập mạng lưới chuyên gia hỗ trợ cấp xã, bổ sung nhân lực chuyên môn về chuyển đổi số, đồng thời có cơ chế hỗ trợ kinh phí, phụ cấp cho Tổ công nghệ số cộng đồng.

Bởi lẽ, hiện nay công tác chuyển đổi số tại các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang gặp khó khăn do thiếu cán bộ chuyên trách chuyển đổi số và các Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động kiêm nhiệm, chưa có cơ chế hỗ trợ.

Giải đáp kiến nghị của cấp cơ sở, tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số Thủ đô diễn ra ngày 27/6, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 20 ngày 14/1/2026 về hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng năm 2026, Sở đã tham mưu UBND xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ này.

Nghị quyết 92 quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030 có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Ngày 15/7, Nghị quyết 92 quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành, áp dụng cho Tổ Chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố - lực lượng nòng cốt tại cơ sở được UBND cấp xã quyết định thành lập, kiện toàn hoặc công nhận theo quy định. Thời gian hỗ trợ kéo dài từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Theo đó, mỗi Tổ Chuyển đổi số cộng đồng sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng kinh phí hoạt động, được thực hiện bằng phương thức khoán theo tổ và được sử dụng phục vụ các hoạt động triển khai nhiệm vụ chung của tổ; tham gia đào tạo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số định kỳ, đột xuất do cơ quan có thẩm quyền giao.

Song song đó, căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp xã được sử dụng ngân sách cấp xã hoặc huy động, tiếp nhận các nguồn lực hợp pháp từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trang thiết bị CNTT, thiết bị trình chiếu, thiết bị phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số và các trang thiết bị cần thiết khác cho hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng.

Đáng chú ý, các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn Hà Nội còn được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin, khai thác dịch vụ công trực tuyến và các nội dung chuyển đổi số thiết yếu do Bộ KH&CN, UBND các cấp tổ chức, với tần suất ít nhất 2 lần mỗi năm.

Tổ trưởng và các thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng cũng được khuyến khích tự học qua nền tảng học trực tuyến do cơ quan có thẩm quyền chỉ định, kết quả hoàn thành chứng chỉ sẽ được ghi nhận trong đánh giá hoạt động hằng năm.

Chú trọng hỗ trợ đồng bào dân tộc tiếp cận và sử dụng dịch vụ số

Với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thói quen của người dân về chuyển đổi số, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực thành thị với nông thôn, theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, trong năm nay, các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thủ đô tập trung triển khai các mô hình, hoạt động hỗ trợ và phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Cụ thể, các xã, phường phối hợp tổ chức triển khai các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng trên địa bàn thành phố; khuyến khích người dân tham gia học tập kỹ năng số trên các nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

Thôn, tổ dân phố phối hợp Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn thanh niên, doanh nghiệp công nghệ số, hội phụ nữ và các tổ chức xã hội nghề nghiệp cử hội viên có hiểu biết công nghệ hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, lao động phổ thông sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Đồng thời, tổ chức các lớp học “Bình dân học vụ số” cho người cao tuổi về sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, nhất là an toàn số và chăm sóc sức khỏe trực tuyến; tổ chức các lớp phổ cập công nghệ, kỹ năng số chuyên biệt cho người khuyết tật với chương trình giảng dạy phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng nhóm.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, các xã, phường tại Hà Nội còn chú trọng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng nông thôn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, nền tảng số. Thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm bảo đảm đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn có khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ số, thu hẹp khoảng cách số với thành thị.