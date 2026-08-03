Ngày 3/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra một hộ kinh doanh tại phường Kim Liên, qua đó phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Tang vật của vụ việc. Ảnh: CACC

Tại cửa hàng, lực lượng chức năng thu giữ 19 sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton và 5 sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci, gồm túi xách, ví da, clutch, dây lưng... được niêm yết với giá từ 2-10 triệu đồng/sản phẩm. Chủ cơ sở là L.K.H. và N.M.H. (cùng 22 tuổi).

Theo điều tra, từ đầu năm 2022, hai đối tượng thuê địa điểm kinh doanh, liên kết với nhiều cơ sở sản xuất đồ da trong nước và sử dụng Facebook để quảng cáo, bán các sản phẩm gắn nhãn hiệu nổi tiếng. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở này đã đặt sản xuất và tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 714 triệu đồng. Hành vi trên có dấu hiệu của Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định một xưởng gia công tại phường Thanh Liệt, Hà Nội do L.M.Q. (37 tuổi) và Đ.T.T.D. (33 tuổi) quản lý.

Kiểm tra xưởng, tổ công tác phát hiện nhiều máy móc, thiết bị cùng nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.