Dải phân cách cứng xuất hiện ở Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công

Để phục vụ thí điểm phân làn ô tô và xe máy di chuyển riêng ở Hà Nội, gần 1 tuần qua, trên các tuyến đường như: Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, hàng trăm công nhân hối hả triển khai dựng hàng rào cứng.

Theo kế hoạch, tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ nút giao Hoàng Quốc Việt đến vòng xuyến Ciputra) sẽ được lắp đặt hàng rào phân làn kéo dài khoảng 3.000m.

Tương tự, tại tuyến đường Võ Chí Công (đoạn từ sau lối xuống đường trên cao đến trước đường dẫn tách dòng từ đường Võ Chí Công xuống đường Âu Cơ) sẽ được dựng rào phân làn như sau: 3 làn ngoài sát dải phân cách giữa là đường dành riêng cho ô tô, các làn còn lại là hỗn hợp cho xe máy, xe thô sơ.

Đến nay, một số tuyến đường đã hoàn thành việc dựng rào cứng, công nhân còn lắp đặt thêm biển báo, giá long môn.

Đáng chú ý, hệ thống biển báo hiệu giao thông sẽ được lắp đặt trên các khung giá long môn để đảm bảo dễ quan sát, đồng thời tích hợp hệ thống camera giám sát nhằm xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Dự kiến, việc lắp đặt hàng rào sẽ hoàn thành trước ngày 30/6. Sau đó, từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu thí điểm phân làn ô tô, xe máy trên 2 tuyến đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng.

Việc thí điểm phân làn bằng dải phân cách cứng được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng giao thông rõ ràng, giúp tăng tốc độ lưu thông, giảm nguy cơ va chạm, đặc biệt trong giờ cao điểm, đồng thời, hạn chế tình trạng lấn làn, vượt ẩu.

Ùn tắc sau khi tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng xuất hiện dải phân cách cứng

Tuy nhiên trên các diễn đàn đang chia sẻ nhiều hình ảnh ùn tắc trên 2 tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng sau khi Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành phân làn cứng dành riêng cho xe máy.

Anh Nguyễn Văn H. (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, trong các ngày thứ 5, 6 vào giờ cao điểm luôn xảy ra tình trạng ùn tắc ngay từ điểm đầu đường Võ Chí Công. Trong khi làn cho xe máy thưa vắng xe lưu thông.

“Bình thường tôi đi từ Đội Cấn về nhà chỉ mất khoảng 40 phút nhưng 2 hôm cuối tuần đã phải tăng gấp đôi thời gian”, anh H. than phiền.

Tương tự, anh Thân Ngọc Hà (Đông Ngạc, Từ Liêm) cũng than phiền, trước đây, đường Phạm Văn Đồng hiếm khi xảy ra ùn tắc, ngay cả vào giờ cao điểm, lưu lượng xe đông hơn. Nhưng 2 hôm nay, làn đường ô tô luôn trong cảnh tắc cứng. Xe xếp hàng nhích từng chút, từng chút.

Ghi nhận của phóng viên trong sáng 21/6, trên đường Võ Chí Công không xảy ra ùn tắc. Cán bộ Ban Duy tu các công trình giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang tiến hành lắp đặt hàng rào phân cách cứng.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đơn vị thực hiện việc phân làn cứng đường dành riêng cho xe máy trên tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội và sự thống nhất với Công an TP.

Cụ thể, đối với tuyến đường Võ Chí Công, bắt đầu phân làn từ sau lối xuống đường trên cao đến trước đường dẫn tách dòng từ đường Võ Chí Công xuống đường đê sông Hồng (đường Âu Cơ).

Phương án phân làn gồm: Ba làn ngoài sát dải phân cách giữa là làn đường dành riêng cho ô tô. Các làn đường còn lại sẽ cho các phương tiện lưu thông hỗn hợp.

Các làn đường dành riêng cho ô tô sẽ được phân cách với các làn hỗn hợp bằng dải phân cách cứng (hàng rào thép). Các phương tiện sẽ thực hiện việc chuyển hướng tại các nút giao và các điểm quay đầu trên tuyến.

Đối với tuyến đường Phạm Văn Đồng được tiến hành phân làn từ nút giao đường Phạm Văn Đồng với Hoàng Quốc Việt đến nút giao vòng đảo vào khu đô thị Ciputra.

Hai làn ngoài sát dải phân cách giữa là làn đường dành riêng cho ô tô. Các làn đường còn lại sẽ cho các phương tiện lưu thông hỗn hợp.

Các làn đường dành riêng cho ô tô sẽ được phân cách với các làn hỗn hợp bằng dải phân cách cứng (hàng rào thép). Các phương tiện sẽ thực hiện việc chuyển hướng tại các nút giao và các điểm quay đầu trên tuyến.

Tại 2 tuyến đường này, Ban Duy tu các công trình giao thông sẽ bố trí hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ trên giá long môn để các phương tiện dễ dàng quan sát và đi đúng làn được quy định.

“Ngoài ra, trên các giá long môn này sẽ được bố trí hệ thống camera quan sát để phục vụ cho việc xử lý nghiêm các vi phạm giao thông trên tuyến trên tuyến”, ông Hải nói.

Ông Hải khẳng định hiện tại, các tuyến đường đang trong quá trình thi công mà chưa thực hiện phân làn. Người tham gia giao thông được đi ở tất cả các làn xe.

Giải thích lý do vì sao những ngày qua xảy ra tình trạng ùn tắc, ông Hải cho rằng do người dân chưa quen và do tuyến đường đang trong quá trình thi công.

Trước đó, ngày 6/8/2022, đường Nguyễn Trãi cũng được lắp dải phân cách cứng để thí điểm phân làn ô tô, xe máy lưu thông riêng. Đến tháng 8/2023, các đoạn dải phân làn này được dỡ bỏ để phục vụ việc tổ chức phân luồng thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Từ đó đến nay, đường Nguyễn Trãi chưa được phân làn đường trở lại.