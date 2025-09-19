Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa công bố danh mục 28 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND thành phố. Trong danh mục có 19 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 9 thủ tục hành chính cấp xã.

Đối với cấp xã, Hà Nội quy định thời gian cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu là 20 ngày.

Cụ thể, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là 17 ngày làm việc; cấp sổ đỏ lần đầu là 3 ngày làm việc.

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu mất 17 ngày làm việc, cộng thêm 3 ngày để cấp sổ đỏ. Ảnh: Hồng Khanh

Tương tự, trường hợp là tổ chức đang sử dụng đất, thủ tục đăng ký và cấp sổ đỏ cũng được thực hiện trong 20 ngày làm việc.

Hồ sơ có thể nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc nộp trực tiếp tại điểm phục vụ hành chính công cấp xã hay các chi nhánh - Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính. Sau đó, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để ban hành quyết định phê duyệt theo quy định.