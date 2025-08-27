Một công dân phản ánh, gia đình có thửa đất 310m2, trên bản trích lục giấy chứng nhận UBND xã cung cấp có ghi "Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn. Thời gian sử dụng: lâu dài", được huyện cấp sổ đỏ ngày 30/12/2005.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chưa có điều kiện nộp phí trước bạ để lấy sổ đỏ.

Đến năm 2023, gia đình ra UBND xã xin hướng dẫn để lấy sổ thì được cán bộ hỗ trợ tra cứu bản trích lục và thông tin trên bản đồ địa chính. Kết quả tra cứu không khớp vì trên sổ đỏ đã cấp là đất ở nông thôn, nhưng trên bản đồ địa chính lại là đất vườn. Do đó, gia đình không làm được thủ tục để lấy sổ về.

Trong khi, từ năm 2005 đến nay, công dân vẫn đóng thuế đất ở.

Năm 2023, UBND xã có thông báo sẽ giữ giấy chứng nhận do thông tin không khớp với bản đồ địa chính. Hiện tại, vẫn chưa có văn bản nào yêu cầu giải quyết từ cơ quan chính quyền.

Công dân thắc mắc, trong trường hợp này cần làm thủ tục gì để lấy được sổ đỏ về?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết do nội dung công dân phản ánh là trường hợp cụ thể và hồ sơ quản lý được lưu trữ tại địa phương nên bộ không có cơ sở để trả lời chi tiết.

Tuy nhiên, Bộ này khẳng định: Pháp luật về đất đai không có quy định về việc Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất do sai khác thông tin trên Giấy chứng nhận và bản đồ địa chính.

Bộ dẫn quy định tại khoản 21 Điều 6 Thông tư số 33/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, trường hợp Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa thể trao cho người sử dụng đất vì họ không đến nhận theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, thì sau 90 ngày kể từ ngày có thông báo, Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) sẽ xác nhận tại mục IV, trang 3 của Giấy chứng nhận: “Giấy chứng nhận chưa trao do... (ghi rõ lý do, ví dụ: không đồng ý với thông tin trên Giấy chứng nhận, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, không có nhu cầu ghi nợ...)".

Thông tin này được ghi vào mục thay đổi trên Giấy chứng nhận và lưu trữ. Khi người sử dụng đất có nhu cầu, cơ quan đăng ký sẽ xác nhận “đã trao” và bàn giao Giấy chứng nhận.

Nội dung này cũng được quy định tại khoản 2 Điều 42 Thông tư số 10/2024 quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cụ thể: Trường hợp giấy chứng nhận đã được ký và đã có thông báo của cơ quan có thẩm quyền, nhưng đến trước 1/8/2024, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất vẫn chưa nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ rà soát và thông báo cho các cơ quan đang lưu giữ giấy chứng nhận tại địa phương nộp lại. Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc xác nhận lý do chưa nhận vào mục "Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận" và đưa vào lưu trữ theo quy định.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu nhận giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ xác nhận lý do nhận vào mục "Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận".

Căn cứ các quy định trên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trường hợp giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 135 Nghị định số 181/2004 mà cơ quan quản lý đất đai chưa trao cho người sử dụng đất thì cơ quan quản lý phải thông báo cho người sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất không tới nhận sổ đỏ, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phải xác nhận lý do lên sổ đó và lưu trữ tới khi người sử dụng đất có nhu cầu lấy sổ.