Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, 30.364 sản phẩm đến từ 33 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn.

Hơn 80% trong số này là chung cư với 24.556 căn hộ, còn lại là các sản phẩm nhà thấp tầng, khoảng 5.808 căn.

Trong đó, nguồn cung chung cư mới chủ yếu đến từ một số dự án tại các đại đô thị của Vinhomes ở Từ Liêm, Đông Anh và Gia Lâm với gần 18.200 căn.

Dự án chung cư có số lượng căn hộ mở bán nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm là U38, L30M-1, L30M-2, Z30-1, Z30-2 thuộc lô đất B1-CT01 tại Khu đô thị Gia Lâm (tên thương mại Vinhomes Ocean Park 1) với 3.144 căn.

Nguồn cung căn hộ ở Hà Nội đã phục hồi mạnh mẽ từ năm ngoái. Nhiều người kỳ vọng, khi nguồn cung được cải thiện, giá nhà sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại. Mặt bằng giá liên tục leo thang do phần lớn chủ đầu tư tập trung phát triển phân khúc cao cấp và hạng sang.

Mặt bằng giá chung cư Hà Nội liên tục leo thang. Ảnh: Hồng Khanh

Báo cáo quý II/2025 của Bộ Xây dựng cho thấy, giá chung cư Hà Nội đạt mức bình quân 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước và 33% so với cùng kỳ 2024, cao nhất trong gần một thập kỷ.

Dữ liệu CBRE cũng ghi nhận giá sơ cấp trung bình chạm 79 triệu đồng/m2, tăng 6% theo quý và 33% theo năm. Giá thứ cấp (mua đi bán lại) duy trì quanh ngưỡng 50 triệu đồng/m2, tăng nhẹ 1% theo quý, 15% theo năm.

Hãng nghiên cứu Savills cho biết, tính đến cuối quý II, giá chào bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội bình quân đạt 91 triệu đồng/m2, tăng 40% theo năm. Phân khúc trên 4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67%, còn căn hộ dưới 2 tỷ tiếp tục vắng bóng.

Thực tế cho thấy, nguồn cung tăng nhưng phân khúc vừa túi tiền vẫn khan hiếm, tạo áp lực giữ giá chung cư ở mức cao. Thậm chí, không ít dự án cao cấp ra hàng giá lên tới 120-270 triệu đồng/m2, tiệm cận một số dự án biệt thự cao cấp.

Theo ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes, chỉ khi nguồn cung chung cư được bổ sung đáng kể, đặc biệt là các dự án thương mại với mức giá hợp lý, thì mặt bằng giá nhà ở Hà Nội mới có cơ hội hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, việc Nhà nước đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, kết nối từ lõi nội đô ra các khu vực lân cận sẽ tạo động lực dịch chuyển nhu cầu, mở rộng không gian đô thị. Khi nguồn hàng tăng cùng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, áp lực giá mới dần được giảm tải.

Từ năm 2026 trở đi, Savills dự báo khoảng 70.000 căn từ 91 dự án sẽ được mở bán. Phần lớn nguồn cung sơ cấp đến từ khu vực vùng ven như Đông Anh, Hoài Đức và Hoàng Mai.

