Không trung thực thông tin, một công ty bất động sản bị phạt hơn 500 triệu đồng

Công an xã Toàn Lưu cho biết, Công ty Đông Quân Land (trụ sở tại Nghệ An) vừa bị Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt 505 triệu đồng.

Theo Công an xã Toàn Lưu, ngày 20/9, Công ty Đông Quân Land đã triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu với thông tin “Dự án đất nền ven sông”.

Quá trình xác minh, công an nhận thấy Công ty Đông Quân có các hành vi vi phạm như: Cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới, vẽ sơ đồ, phát hành thư mời, đặt tên "Dự án đất nền ven sông" là không đúng thực tế; không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định...

Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2

Từ 1/10, khu nhà ở xã hội Thượng Thanh tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội (nay là phường Bồ Đề) chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án đợt 1 theo hình thức online.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Ảnh: CĐT

Giá bán trung bình được công bố là hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Kinh phí bảo trì được thông báo là 560.072 đồng/m2 (nộp một lần khi bàn giao). Giá thuê mua trung bình là 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Với mức giá hơn 29,4 triệu đồng/m2, căn nhỏ nhất (32,3m2) tại dự án Rice City Long Châu sẽ có giá khoảng 950 triệu đồng. Căn lớn nhất (77m2) có giá hơn 2,26 tỷ đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10 đến hết ngày 4/11 (không bao gồm các ngày chủ nhật).

Lý do chưa đánh thuế bất động sản theo thời gian nắm giữ

Tại họp báo thường kỳ chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết, Bộ đã tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo, theo hướng giữ nguyên như quy định hiện hành.

Hiện đã có chính sách thuế áp dụng cho từng khâu trong giao dịch bất động sản, từ đăng ký, sử dụng cho đến chuyển nhượng bất động sản đó.

"Thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản vẫn áp dụng theo cơ sở luật hiện hành. Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã thẩm tra cơ sở luật thuế, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 tới", ông Huy cho hay.

Xôn xao cảnh chen lấn, trèo lên bàn giật phiếu mua nhà ở TPHCM

Chiều 28/9 mạng xã hội lan truyền về đoạn clip xôn xao khi nhiều người xô đẩy, giành giật nhau phiếu mua căn hộ tại một dự án căn hộ thương mại ở phường Bình Dương, TPHCM.

Theo đại diện CapitaLand, sáng 28/9, công ty tổ chức sự kiện ra mắt dự án Orchard Grand (phường Bình Dương), thu hút rất đông khách tham dự. 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ.

Một nhóm người chen lấn, xô đẩy để giành giật phiếu mua căn hộ. Ảnh: Cắt từ video

Sau khi đoạn video lan truyền và nhận nhiều ý kiến trái chiều, bà D. - người cho biết mình là phụ nữ mặc áo vàng trong video - đã lên tiếng trên kênh TikTok.

Bà D. chia sẻ bà là một môi giới bất động sản và không ngờ hình ảnh của mình lại bị phản ánh tiêu cực như vậy.

“Trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng như vậy, tôi không nghĩ hình ảnh của mình lại trở nên xấu xí như vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải cố gắng lấy được nhiều căn nhất có thể để bán và giúp khách mua được nhà”, bà D. trần tình.

Lời cảnh báo từ các khu nhà cứ mưa là ngập ở Hà Nội

Cơn mưa lớn do bão số 10 khiến hàng loạt tuyến phố, khu đô thị ở Hà Nội chìm trong biển nước. Không chỉ là thực trạng đáng báo động, đây còn là cảnh báo về những điểm yếu trong quản trị đô thị của Thủ đô.

Nhắc lại trận lụt năm 2008, KTS Phạm Thanh Tùng, chuyên gia phản biện độc lập, đánh giá, đợt ngập lụt lần này xảy ra khi mức độ đô thị hóa đã khác xa, điểm yếu của Hà Nội càng bộc lộ rõ hơn.

“Nếu năm 2008, 4 quận nội thành Hà Nội mới đô thị hóa khoảng 250km2 thì nay đã lên đến hơn 900 km2, gấp gần 4 lần. Đất nông nghiệp, hồ, ao, đầm... những nơi có khả năng tiêu hút nước mưa giảm đi, bị thay thế bằng bê tông, khiến khả năng tiêu thoát tự nhiên suy giảm rất nhiều”, ông Tùng nói.

Ông Tùng cũng thẳng thắn đặt vấn đề, tại sao khi có bão lớn, lãnh đạo một số tỉnh đã có mặt kịp thời để chỉ đạo, hỗ trợ người dân, trong khi cả ngày 30/9, trên truyền thông không thấy lãnh đạo nào của Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường lội nước, đội mưa để chỉ đạo? Đây là điều rất đáng suy nghĩ", ông Tùng thẳng thắn.