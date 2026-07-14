Các tỉnh, thành Bắc Bộ đang bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới. Đến 13h hôm nay (14/7), nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một số trạm ghi nhận nhiệt độ cao gồm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 37,6 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 36,4 độ; Láng (Hà Nội) 36,3 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 55-65%.

Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng mới. Ảnh: Nam Khánh

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cũng cho biết, thời tiết Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ ghi nhận lúc 13h tại các khu vực gồm: Sơn Tây 35,4 độ; Ba Vì 35,6 độ; Láng 36,3 độ; Hà Đông 35,7 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-54%.

Hà Nội tiếp tục nắng nóng đến 37 độ

Chuyên gia khí tượng nhận định, ngày mai (15/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng) tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%. Thời gian xảy ra nắng nóng chủ yếu từ 12-15h.

Cùng ngày, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ.

Sang ngày 16/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm thấp nhất từ 55-60%.

Từ ngày 17/7, nắng nóng tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ dịu dần.

Riêng thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu, Hà Nội sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trong các ngày 15-16/7.

Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến từ 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 55-60%. Nắng nóng tại Hà Nội có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/7.

Thời tiết Hà Nội có nắng nóng ít nhất 3 ngày tới trước khi xuất hiện đợt mưa giông. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng lưu ý, đây là mức nhiệt đo tại các trạm quan trắc; nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí cao hơn tại các khu vực đô thị do ảnh hưởng của bê tông, đường nhựa và hiệu ứng đô thị.

Khoảng thời gian từ 11h đến 16-17h là lúc nhiệt độ trong ngày đạt mức cao nhất. Người dân nên hạn chế ra ngoài, tránh làm việc lâu dưới trời nắng và bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong thời kỳ 1 tháng tới, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, nhưng riêng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm cường độ, còn Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, cục bộ đặc biệt gay gắt.

Đáng lưu ý, từ đêm 15-18/7, nắng nóng chủ yếu xảy ra tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trong khi đó, vùng núi và trung du có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối 18/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn cục bộ tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ngày 14-15/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông diện rộng (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm (đặc biệt tại An Giang đã ghi nhận lượng mưa vượt mốc này). Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông để phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ cao gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đáng lưu ý, cũng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, đêm 14 và ngày 15/7, khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và phía Tây Nam Biển Đông (gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có mưa rào, giông kèm nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Khu vực từ Đắk Lắk đến TPHCM và phía Tây đặc khu Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động.