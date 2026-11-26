Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Công an trên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội (Hà Nội) có giá gần 34,28 triệu đồng/m2. Đây là dự án nhà ở xã hội có giá cao nhất tại Thủ đô được công bố đến nay.

Theo thông tin được Sở Xây dựng Hà Nội công khai, giá bán căn hộ tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, tại ô đất ký hiệu 6.2 thuộc quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, dự kiến ở mức 34,28 triệu đồng/m2.

Mức giá này đã bao gồm VAT 5% và kinh phí bảo trì 2%. Trong đó, giá bán chưa VAT là hơn 32,03 triệu đồng/m2; giá đã bao gồm VAT nhưng chưa có kinh phí bảo trì là hơn 33,63 triệu đồng/m2.

Giá thuê mua được xác định ở mức 374.400 đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT 5% nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Các mức giá trên được xác định trên cơ sở hồ sơ đề xuất giá bán, giá thuê mua do Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội gửi cơ quan chức năng.

Dự án có các loại căn hộ với diện tích 64m2, 69m2, 70m2 và 77m2. Tính theo mức giá công bố, căn hộ nhỏ nhất có giá gần 2,2 tỷ đồng, trong khi căn hộ diện tích lớn nhất hơn 2,6 tỷ đồng.

Mức giá gần 34,28 triệu đồng/m2 cũng đưa dự án này trở thành dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất tại Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Trước đó, một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội cũng ghi nhận mức giá bán trên 30 triệu đồng/m2. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình có giá bán bình quân khoảng 32,24 triệu đồng/m2. Dự án Valenta Nguyễn Xiển tại phường Thanh Liệt có giá bình quân khoảng 31,4 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội Phúc Thịnh tại xã Phúc Thịnh có giá bán tạm tính gần 29,8 triệu đồng/m2.

Theo chủ đầu tư, giá bán căn hộ được xác định dựa trên các yếu tố như tổng chi phí đầu tư xây dựng, diện tích đất, diện tích phân bổ cho nhà ở và lợi nhuận định mức theo quy định.

Tổng chi phí thực hiện dự án được tính toán ở mức hơn 2.474 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 2.433 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 5 tỷ đồng.

Dự án tại ô đất 6.2 được Bộ Công an phối hợp với Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội tổ chức khởi công ngày 18/8/2025.

Công trình có quy mô sử dụng đất khoảng 1,13ha, gồm 3 khối nhà cao 30 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.056 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.500 người.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 30/11, thời gian tiếp nhận kéo dài trong một tháng. Các căn hộ dự kiến được bàn giao vào quý IV/2028.