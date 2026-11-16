Dự kiến vào tháng 12, Hà Nội mở bán 316 căn nhà ở xã hội tại xã Phúc Thịnh với giá bình quân hơn 29,7 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại dự án thuộc thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh.

Dự án do Công ty CP HNASA làm chủ đầu tư, nằm trong khu vực dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Tuân Lề. Công trình được triển khai trên diện tích đất hơn 5.550m2, gồm hai ô đất CT1 và CT2.

Theo công bố, dự án có quy mô 2 khối nhà ở xã hội, được xây dựng với 1 tầng hầm liên thông và 12 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 34.580m2, trong đó diện tích sàn nhà ở khoảng 20.110m2, diện tích sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại khoảng 1.910m2.

Toàn dự án có 352 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 316 căn được bố trí để bán, 18 căn cho thuê và 18 căn cho thuê mua.

Diện tích căn hộ để bán dao động từ 37,6-71,3m2. Các căn hộ dành cho thuê và thuê mua có diện tích từ 40-71,3m2.

Phối cảnh dự án. Ảnh: CĐT

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án được công bố bình quân hơn 29,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Với mức giá này, người mua phải bỏ ra hơn 1,1 tỷ đồng cho căn hộ diện tích nhỏ nhất và hơn 2,1 tỷ đồng đối với căn hộ diện tích lớn nhất.

Đối với hình thức thuê mua, giá được công bố là 281.832 đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Giá thuê căn hộ là 108.209 đồng/m2, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại dự án dự kiến bắt đầu từ ngày 17/12/2026 và kết thúc vào ngày 17/1/2027.

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán, thuê mua và thuê căn hộ vào tháng 1/2027. Dự án dự kiến bàn giao nhà cho người dân trong quý II/2028.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, nhận đặt cọc hoặc thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật.

Mọi hành vi kê khai không trung thực, gian dối trong quá trình lập, xác nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi bị phát hiện, kể cả trong quá trình hậu kiểm, đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.