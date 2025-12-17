Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 17/12, tại khu vực trước cửa số nhà 21 đường Láng (khu vực Ngã Tư Sở, phường Đống Đa, Hà Nội), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra giữa 3 ô tô khiến 1 xe lật nghiêng.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 30H-158.XX do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Láng đi Trường Chinh. Đến trước cửa số nhà 21 đường Láng, chiếc xe trên va chạm với 2 ô tô mang BKS 29K-056.XX và 29H-978.XX.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại khu vực Ngã Tư Sở. Ảnh: Đình Hiếu

Sau cú va chạm mạnh, ô tô mang BKS 30H-158.XX bị lật nghiêng, bung 2 túi khí và hư hỏng nặng. Người dân tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nam tài xế ra khỏi chiếc xe này.

Hai ô tô còn lại bị hư hỏng phần sườn và đầu xe, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Ô tô biển số 30H-158.XX bị lật nghiêng. Ảnh: Đình Hiếu

Chiếc xe mang BKS 29K-056.XX bị hư hỏng phần sườn. Ảnh: Đình Hiếu

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Bước đầu xác định, cả 3 tài xế không bị thương. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế này và chưa phát hiện vi phạm", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.