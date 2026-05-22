Theo phản ánh của một công dân, bố của người này trước đây được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm hai phần diện tích liền kề: một thửa đất ở và một thửa đất ao. Sau đó, người con được bố mẹ tặng cho phần đất ao từ trước năm 2014.

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi: Phần đất ao nói trên có được xác định là đất vườn, ao gắn liền với đất ở trong trường hợp đã được tách cho trước năm 2014 hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết không kết luận trực tiếp trường hợp này do thiếu thông tin về thời điểm cấp giấy chứng nhận và hiện trạng thửa đất.

Tuy nhiên, Bộ đã viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành để làm rõ nguyên tắc xác định đất vườn, ao gắn liền với đất ở.

Khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai 2024 đều quy định nguyên tắc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai 2013 quy định đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải nằm trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.

Trong khi đó, Luật Đất đai 2024 không còn quy định thể hiện loại đất vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở trên giấy chứng nhận như trước đây.

Về khái niệm “thửa đất”, khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định đây là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc mô tả trên hồ sơ.

Quy định này tiếp tục được kế thừa tại khoản 42 Điều 3 Luật Đất đai 2024. Quy định nêu rõ: Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới mô tả trên hồ sơ địa chính hoặc được xác định trên thực địa.

Ngoài ra, tiết đ điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính nêu: Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì ranh, giới thửa đất được xác định là đường bao của toàn bộ diện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở.

Từ các căn cứ trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, thửa đất được xác định là đất vườn, ao gắn liền với đất ở khi đất vườn, ao và đất ở phải nằm trong ranh giới cùng một thửa đất.

Bộ cũng lưu ý, trường hợp người sử dụng đất phát hiện nội dung thể hiện trên giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, cần liên hệ cơ quan quản lý đất đai cấp xã để được hướng dẫn xử lý.