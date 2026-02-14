Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi. Chủ đầu tư là CTCP Cơ khí và Xây lắp số 7.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.300m2, gồm một tòa chung cư cao 15 tầng và 1 tầng hầm, tổng cộng 196 căn hộ. Trong đó có 160 căn nhà ở xã hội, gồm 109 căn để bán, 17 căn thuê mua và 34 căn cho thuê.

Theo thông tin công bố, giá bán dự kiến khoảng 24,7 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Với các căn hộ diện tích từ 40-59m2, tổng giá trị mỗi căn dao động từ khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Đối với hình thức thuê mua, mức giá tạm tính khoảng 300.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm lãi vay của người mua). Như vậy, tiền thuê mỗi dao động khoảng 12–17,7 triệu đồng/tháng và sau 5 năm người thuê có thể mua lại căn hộ theo quy định.

Một dự án nhà ở xã hội đang xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thời điểm tiếp nhận hồ sơ tại dự án ở xã Ngọc Hồi sẽ được triển khai khi công trình đủ điều kiện mở bán theo quy định pháp luật. Cơ quan này đồng thời lưu ý, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền, nhận đặt cọc trái phép.

Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng sau khi dự án đã đủ điều kiện theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Cũng trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ, hồi tháng 2/2025, dự án nhà ở xã hội UDIC Hạ Đình từng công bố mức giá tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m2. Với căn hộ diện tích khoảng 70m2, tổng giá bán vào khoảng 1,75 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/12/2025, liên danh chủ đầu tư đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND phường Thanh Liệt, thông báo lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ sang quý I/2026, thay cho kế hoạch ban đầu là quý IV/2025.

Ghi nhận ngay từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội mở bán hoặc công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ. Hiện, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT2 thuộc khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh cũ) đang tiếp nhận đăng ký mua 240 căn hộ tại tòa CT2. Giá bán khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất diện tích 62,8m2 có giá từ khoảng 1,24 tỷ đồng, còn căn lớn nhất gần 70m2 có giá hơn 1,38 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á cũng gửi văn bản tới Sở Xây dựng Hà Nội về việc công bố thông tin khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1–15/5, với giá bán khoảng 29 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2/tháng.

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội phát triển khoảng 84.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng trong năm nay, Thủ đô phải hoàn thành khoảng 18.700 căn – con số cao gấp 3,6 lần lượng nhà ở xã hội mà thành phố đã thực hiện được trong năm trước.