Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố công khai thông tin công trình nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc dự án khu nhà ở Minh Đức.

Dự án được xây dựng trên ô đất CT có diện tích hơn 11.600m2, mật độ xây dựng 40%. Quy mô dân số dự kiến của dự án là hơn 1.760 người.

Công trình được thiết kế với 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng số 612 căn hộ. Trong đó khoảng 90% là căn hộ nhà ở xã hội để bán, còn lại phục vụ nhu cầu thuê mua. Các căn hộ chủ yếu được bố trí từ 2 - 3 phòng ngủ, diện tích lần lượt khoảng 70m2 và 77m2.

Đơn giá bán dự kiến của dự án dao động trong khoảng 23 - 25 triệu đồng/m2, mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm chi phí bảo trì. Với mức giá trên, căn hộ diện tích 70m2 có giá cao nhất hơn 1,7 tỷ đồng.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội giai đoạn 2026–2030 là 120.000 căn hộ. Ảnh: Hồng Khanh

Bên cạnh hình thức bán, dự án còn bố trí 10% quỹ căn hộ để cho thuê mua. Giá thuê mua tạm tính là 312.860 đồng/m²/tháng (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), thời gian thuê mua kéo dài 5 năm. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng, người thuê mua sẽ được chuyển quyền sở hữu căn hộ theo quy định.

Các mức giá nêu trên hiện mới là giá tạm tính, giá chính thức sẽ được phê duyệt sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức. Dự án được triển khai theo hình thức đầu tư ngoài ngân sách, không sử dụng vốn đầu tư công.

Dự án dự kiến khởi công ngay trong tháng này và mở bán vào khoảng tháng 6/2026. Công trình dự kiến được bàn giao vào quý II/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, chủ đầu tư chỉ được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng sau khi đã đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2023.

Đồng thời, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.

Cơ quan này cũng khuyến cáo, người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng.

Liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội, UBND TP cũng vừa công bố thông tin các dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố (đợt 1) nhằm lựa chọn nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở xã hội.

Đây cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030 của Hà Nội, theo chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Theo danh mục được công bố, 39 dự án có tổng diện tích đất gần 115ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 71.500 tỷ đồng.