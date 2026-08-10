Theo kế hoạch, các căn nhà ở xã hội trong đợt này thuộc các ô đất CT1, CT2, CT3 và CT4 của dự án. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà.

Tổng cộng, có 398 căn hộ được tiếp nhận hồ sơ, trong đó 326 căn dành để bán và 72 căn thuộc diện thuê mua.

Các căn hộ có diện tích từ 62,81-69,84m2. Giá bán được công bố ở mức 19,8 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Với mức giá này, một căn hộ có diện tích nhỏ nhất khoảng 62,81m2 có giá hơn 1,24 tỷ đồng. Căn diện tích lớn nhất 69,84m2 có giá hơn 1,38 tỷ đồng.

Đối với 72 căn thuê mua, giá thuê được xác định hơn 244.000 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế GTGT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Kim Hoa. Ảnh: hanoi.gov

Theo thông báo, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở đô thị Kim Hoa kéo dài từ ngày 9/9 đến ngày 9/10. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện cả thứ Bảy và Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Dự kiến, chủ đầu tư sẽ bắt đầu ký hợp đồng mua bán từ ngày 29/10/2026. Các căn hộ dự kiến được bàn giao cho người mua vào quý II/2027.

Đây là lần thứ hai dự án Khu nhà ở đô thị Kim Hoa tổ chức mở bán nhà ở xã hội. Trong đợt trước, khách hàng đã ký hợp đồng mua 322 căn hộ.

Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích hơn 9,3ha thuộc xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (cũ). Trong đó, diện tích dành cho các công trình nhà ở xã hội khoảng 3,41ha. Các tòa nhà thuộc khu nhà ở xã hội được thiết kế với 9 tầng nổi và 1 tầng tum.

Cùng với việc công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra cảnh báo đối với người dân có nhu cầu mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội.

Cơ quan này khuyến nghị người dân không thực hiện giao dịch chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định và không đăng ký nộp hồ sơ tại các địa điểm không được chủ đầu tư công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng nhấn mạnh, thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội phải bảo đảm trung thực, chính xác. Trường hợp hồ sơ có nội dung gian dối, kê khai sai hoặc không đúng thực tế, kể cả khi được phát hiện trong quá trình hậu kiểm, người kê khai sẽ bị xử lý theo quy định.

Người dân cũng được khuyến cáo không tham gia mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định. Đồng thời nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, nhận đặt cọc hoặc thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật.