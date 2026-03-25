Cục Quản lý Dược vừa có công văn gửi Sở Y tế TPHCM, Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam và Bệnh viện Nhi đồng 1 về việc xác minh, xử lý thông tin liên quan đến thuốc tiêm YEZTUGO có dấu hiệu bị giả mạo nhãn hiệu.

Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được văn bản của Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam (đại diện pháp lý cho Công ty Gilead Science Inc. tại Việt Nam) về việc phát hiện hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu, chưa được cấp phép lưu hành trên thị trường.

Nội dung phản ánh cho biết, ông T.T.H. hiện là y tá tại Bệnh viện Nhi đồng 1 rao bán công khai trên mạng xã hội sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO của Công ty Gilead Science Inc.

SNB-REACT Việt Nam cho biết đã mua mẫu sản phẩm và ghi nhận hình ảnh bao bì thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5g/1,5mL (309mg/mL). Trên nhãn hộp chưa có thông tin về giấy phép lưu hành, đồng thời ghi “Responsible for products in Vietnam by TH Healthcare Ltd., Co” (Công ty TNHH TH Healthcare chịu trách nhiệm về các sản phẩm tại Việt Nam) và có dòng “Sản phẩm chưa đăng ký lưu hành. Chỉ lưu hành nội bộ”.

Hiện nay chưa có thuốc nào mang tên YEZTUGO được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Đề nghị công an vào cuộc

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TPHCM chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM và lực lượng quản lý thị trường tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất Công ty TNHH TH Healthcare đồng thời xác minh tại nơi cư trú, làm việc của ông H.

Sở Y tế TPHCM cũng được yêu cầu làm rõ chứng chỉ hành nghề dược, giấy phép hoạt động chuyên môn của ông H. cũng như nguồn gốc lượng thuốc YEZTUGO đang được quảng cáo, kinh doanh trên thị trường.

Cục Quản lý Dược chỉ đạo tạm ngừng ngay việc phân phối, sử dụng sản phẩm nghi vấn; thực hiện niêm phong, bảo quản toàn bộ số thuốc để phục vụ điều tra. Nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu hình sự (sản xuất, buôn bán thuốc giả), Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ quan chuyên môn chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam, cơ quan quản lý đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để truy tìm nguồn gốc lô thuốc nghi giả.

Công ty này cũng được đề nghị cung cấp các bằng chứng kỹ thuật giúp nhận diện thuốc thật - giả và hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 1 kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến nhân sự T.T.H có hay không hành vi lợi dụng danh nghĩa cán bộ y tế để kinh doanh thuốc trái phép ngoài phạm vi bệnh viện.

Song song đó, Cục Quản lý Dược cũng gửi công văn tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu thông báo rộng rãi để các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng sản phẩm YEZTUGO.

Các địa phương được đề nghị tăng cường giám sát, kiểm tra nguồn gốc thuốc lưu hành, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.