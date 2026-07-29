Thực hiện quy trình, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” TP Hà Nội năm 2026 đã tổ chức họp trên nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu tín nhiệm đối với 123 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu.

Căn cứ vào hồ sơ cùng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, Hội đồng đã thông qua 89 cá nhân, gồm 4 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua về chủ trương và 85 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” đạt từ 90% số phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng trở lên.

Trong khi đó, có 34 cá nhân không được thông qua, gồm một trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” không được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua về chủ trương và 33 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” có tỷ lệ phiếu đồng ý dưới 90%.

Dưới đây là danh sách 89 cá nhân được Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” TP Hà Nội năm 2026 thông qua:

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” TP Hà Nội năm 2026 đã tham mưu, trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước đối với các nhà giáo đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên.