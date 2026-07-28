Ứng viên phải có bằng tiến sĩ ngành Truyền thông, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông số...; có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (B2) trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (hoặc tương đương) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học bằng tiếng Anh ở nước ngoài; có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh và khai thác tài liệu quốc tế.

Ngoài yêu cầu về chuyên môn, ứng viên cần có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực truyền thông; sử dụng thành thạo MS Office, các phần mềm phục vụ giảng dạy, công cụ truyền thông số và AI; có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt và khả năng chịu áp lực công việc.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: ULIS

Về công việc, ứng viên trúng tuyển sẽ giảng dạy bậc đại học các môn học thuộc ngành Truyền thông quốc tế; thực hiện nghiên cứu khoa học, các hoạt động phát triển chuyên môn, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo và hợp tác trong nước, quốc tế; tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho sinh viên, các hoạt động phục vụ cộng đồng; tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác theo yêu cầu của trường.

Người trúng tuyển được thưởng ban đầu 300 triệu đồng, đồng thời hưởng các chế độ hỗ trợ dành cho giảng viên trình độ cao theo đề án thu hút, giữ chân nhân lực của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, ứng viên được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định.

Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ nộp tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội (đường Phạm Văn Đồng, phường Cầu Giấy, Hà Nội), từ ngày 28/7 đến hết ngày 11/8, trong giờ hành chính.