Năm 2025, sau khi là thủ khoa thi đầu vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Bùi Nhật Minh tiếp tục trở thành thủ khoa khối chuyên Toán của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Kết quả thủ khoa “kép” của cả 2 trường chuyên nức tiếng này khiến nam sinh được nhiều người gọi là “siêu cao thủ”.

Chưa dừng lại, chỉ vài tháng sau đó, Bùi Nhật Minh (hiện là học sinh lớp 10 Toán 1, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) tiếp tục giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026. Nam sinh đạt 34/40 điểm, thuộc top 3 thí sinh có điểm số cao nhất và là học sinh lớp 10 duy nhất của cả nước giành giải Nhất môn Toán ở kỳ thi năm nay. Năm học này, cả nước chỉ có 2 học sinh lớp 10 giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (học sinh còn lại là thí sinh của tỉnh Ninh Bình, đạt giải Nhất môn Tin học).

Những ngày này, cùng với việc đón Tết, Nhật Minh đang có lịch trình ôn luyện để dự thi vòng chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026.

Nhật Minh cùng bố mẹ trong dịp Tết năm 2026.

Chia sẻ với VietNamNet, Nhật Minh cho hay, kỷ niệm Tết ý nghĩa nhất với em là hành trình mỗi năm vượt hơn 300km từ Hà Nội về Nghệ An để thăm ông bà, tảo mộ và giải những ván cờ, bài toán mà ông nội chuẩn bị sẵn.

Chị Nguyễn Thị Thọ (giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), mẹ của Nhật Minh chia sẻ, vợ chồng chị gần 26 năm nay đều về quê Nghệ An và Hà Tĩnh ăn Tết.

“Ông bà nội của Minh sống rất tình cảm nên năm nào cũng nhắc các con rằng khi ông bà còn, phải đưa các cháu về ăn Tết cùng. Không cần mang tiền bạc hay quà cáp gì, chỉ cần đưa con cháu về là ông bà vui", chị Thọ chia sẻ.

Mỗi dịp Tết, Minh luôn về quê và cùng bố mẹ, chị gái dọn dẹp nhà thờ họ, thắp hương cho tổ tiên. Theo chị Thọ, vào khoảng ngày 28-30 tháng Chạp, vợ chồng chị và các con cùng làm việc này như một nếp quen nhiều năm. Minh luôn tham gia tích cực, xem đó là việc làm tất yếu và ý nghĩa, nên đến ngày này thường tự giác dậy sớm để đi cùng bố mẹ.

Nhật Minh thường có những ván cờ tướng với ông nội trong dịp Tết.

Dịp Tết, Nhật Minh dành nhiều thời gian trò chuyện và chơi cùng ông. Hai ông cháu sẽ đánh cờ hoặc ông đưa ra những bài toán để thử thách Minh. “Những năm trước, khi Minh còn nhỏ, ông thường sưu tầm những bài toán hay và chờ Minh về dịp Tết để thách đố. Ông vốn là giáo viên dạy Vật lý cấp THPT nhưng cũng rất giỏi Toán, biết cháu thích môn này nên năm nào cũng chuẩn bị. Hai ông cháu xé những tờ lịch cũ rồi cùng ngồi viết lời giải. Hầu hết các bài toán ông đưa ra, Minh đều giải được. Bây giờ, những bài toán của Minh có khi ông cũng không giải được nữa”, chị Thọ kể.

Khoảnh khắc giao thừa, sau khi xem bắn pháo hoa, Minh sum vầy bên đại gia đình và nhận lì xì từ ông bà, rồi cùng bố mẹ chúc sức khỏe ông bà. Ngày mùng 2 Tết, theo thông lệ, Minh cùng cả nhà về quê ngoại ở xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh - cách nhà ông bà nội khoảng 100km. Sau đó, gia đình em trở lại TP Vinh (cũ) trước khi ra Hà Nội để đi làm, đi học. “Cả nhà thường trở lại chào ông bà nội chứ không đi thẳng ra Hà Nội ngay. Ông bà nội rất tình cảm, có khi chỉ cần kiếm được một túi rau cho con cháu lên đường mới thấy vui”, chị Thọ kể.

Nhật Minh bên ông bà nội và bố mẹ trong những ngày Tết.

Năm nay, dịp Tết của Minh bận rộn hơn bởi em vẫn học ôn đội tuyển đến ngày 27 tháng Chạp âm lịch và ngày mùng 4 Tết bắt đầu luyện tập trực tuyến với giáo viên. Vòng thi chọn quan trọng này sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2026; từ đó tìm ra 6 gương mặt trong tổng số 48 học sinh trên cả nước để dự thi Olympic Toán quốc tế 2026. Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội có 4 học sinh vào vòng này, bao gồm Minh, 2 học sinh lớp 12 và 1 học sinh lớp 11.

Chị Thọ cho biết, năm nay dù về quê ăn Tết, con trai chị vẫn mang theo sách vở để tranh thủ ôn tập do kỳ thi sau Tết đã cận kề.

Minh chia sẻ em không đặt kỳ vọng quá cao bởi đây là vòng thi khó hơn với các anh chị xuất sắc nhất của khối 11, 12 cả nước nhưng bản thân sẽ nỗ lực hết mình.

“Vợ chồng tôi luôn động viên, nhắc con quan tâm đến sức khỏe, cân bằng giữa cả việc học và nghỉ ngơi, không quá áp lực”, chị Thọ chia sẻ.

Trước mắt Minh là một kỳ thi quan trọng và nếu thành công, nam sinh lớp 10 sẽ tiếp tục viết nên chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2026.