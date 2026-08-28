Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các bị can gồm: Lê Quốc Việt (SN 2002, phường Đông Sơn), Lê Bá Mạnh (SN 1995, phường Ngọc Sơn) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, xã Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Danh Mạnh (SN 1997, xã Lai Khê) và Phạm Ngọc Tài (SN 2006, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Nguyễn Văn Quý (SN 1999, xã Đa Phúc) và Cao Hoàng Long (SN 2000, xã Đông Anh, TP Hà Nội); Hoàng Văn Triệu (SN 1996, xã Bảo Hà, Lào Cai); Đinh Bạt Hoàng Kim (SN 2001, phường Trường Vinh, Nghệ An).

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2025 đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm đối tượng đã tổ chức tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O (thường gọi là “khí cười”), thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng.

Tổng số khí N2O được xác định đã cung cấp ra thị trường là 10.488 bình loại 5,5kg. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 888 bình chưa qua sử dụng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an TP Hà Nội xác định Cao Hoàng Long và Hoàng Văn Triệu là những đối tượng cung cấp khí N2O cho đường dây thông qua trung gian.

Để vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ số hàng cấm, hai đối tượng sử dụng một xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 800 bình khí N2O đang được cất giấu trên xe.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán khí N2O trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.