Sáng 19/11, Hà Nội tuy không mưa nhưng nhiệt độ giảm sâu, khoảng 12 độ C, người đi đường phải mặc quần áo ấm.

Trên vỉa hè các tuyến phố, gió lùa khá lạnh. Hành khách đứng chờ xe buýt co ro dù đã mặc áo khoác dày, khẩu trang, khăn quàng cổ.

Một em nhỏ được người lớn quàng tay ôm từ phía sau để tìm hơi ấm.

Tại các khu văn phòng, nhiều người nước ngoài tỏ ra chưa kịp thích nghi với cái lạnh sâu của Hà Nội.

Hai ông bà bạn tập thể dục cùng nhau ở Công viên Lý Thái Tổ, xoa tay đứng nói chuyện về thời tiết Hà Nội.

Sáng sớm, ở một số khu vực có mưa nhỏ, nhiều người lao động mặc áo mưa để chống gió lạnh và ướt.

Người đàn ông chở rau quả ra chợ sau quãng đường dài di chuyển phải dừng lại buộc chặt hàng hóa.

Một nam shipper ngồi một góc nhỏ trên vỉa hè ăn lót dạ buổi sáng chiếc bánh mì nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/11 Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào; trưa chiều giảm mưa nhưng trời vẫn rét. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất chỉ 16-18 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, không khí lạnh mạnh còn duy trì trong vài ngày tới, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là trẻ nhỏ và người phải di chuyển sớm, hoạt động ngoài trời.