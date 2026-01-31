Thuế TP Hà Nội cho biết, từ ngày 2/2 sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế, hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính, người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm phục vụ hành chính công TP Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Theo đó, thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Buổi sáng từ 8-11h và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 phút. Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế.

Đối với hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính, người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.

Thuế TP Hà Nội lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp bộ phận hỗ trợ người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Danh sách 31 điểm phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục hành chính thuế trên địa bàn Hà Nội từ ngày 2/2 như sau:

Nguồn: Thuế TP Hà Nội