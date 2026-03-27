Theo đài RT, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 26/3 tuyên bố đã bắn hạ thành công một máy bay chiến đấu F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar bằng “hệ thống phòng không tiên tiến mới”. Đoạn video do kênh Press TV đăng tải được coi là bằng chứng cho vụ việc này.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin trên. “Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ”, CENTCOM cho hay.

Iran thúc giục các nước Vùng Vịnh trục xuất quân Mỹ

Theo đài RT, phát ngôn viên của quân đội Iran hôm 26/3 đã kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh trục xuất quân Mỹ khỏi các căn cứ của họ. “Nếu không, chúng tôi sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn nữa. Tehran không muốn máu của người Hồi giáo bị đổ xuống một cách vô cớ”, phát ngôn viên của quân đội Iran nhấn mạnh.

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin, Tehran đã phát đi cảnh báo rộng rãi đối với các nhà điều hành khách sạn trên khắp Trung Đông rằng “các khách sạn và những cơ sở dân sự khác được sử dụng để dung chứa quân nhân Mỹ có thể bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp” nếu hoạt động này tiếp tục.

Fars trích dẫn “các nguồn tin đáng tin cậy", thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ Tehan đã xác định các địa điểm được quân nhân Mỹ sử dụng lưu trú không chỉ giới hạn ở Bahrain và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), mà còn tại các nơi khác trong khu vực như Syria, Lebanon và Djibouti. Các nguồn tin nói cảnh báo của Iran đối với các nhà điều hành khách sạn là “toàn diện và dứt khoát, bất kể vị trí địa lý”.

Trước đó trong ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết quân đội Mỹ đã rút khỏi các căn cứ quân sự ở các nước Ảrập thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ở Vịnh Ba Tư và đang ở trong các khách sạn, văn phòng trong khu vực. Ông Araghchi kêu gọi các khách sạn ở các nước Vùng Vịnh từ chối cho quân nhân Mỹ đặt phòng.

Giới chức Mỹ và các nước Vùng Vịnh hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai về cảnh báo của Iran.