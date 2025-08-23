Bước tiến của Thái Lan

FIVB Women’s Volleyball World Championship 2025 vừa khai mạc tại Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt với bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam góp mặt ở sân chơi thế giới, trong khi chủ nhà Thái Lan là gương mặt quen thuộc của nhiều vòng chung kết.

Hai đội bóng cùng đến từ cùng một khu vực, nhưng hành trình và vị thế lại thể hiện rõ sự chênh lệch – cũng chính là bài học quý giá để Việt Nam nhìn vào.

Đội nữ Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách với Thái Lan. Ảnh: TVA

Thái Lan mất hơn 2 thập kỷ kiên trì gây dựng vị thế. Từ một đội bóng bị coi là “lót đường”, họ vươn lên thành thế lực châu lục nhờ vào nền tảng bền bỉ.

Đó là hệ thống đào tạo trẻ bài bản, chiến lược thi đấu hiện đại và khả năng tận dụng tối đa lứa VĐV tài năng như Wilavan Apinyapong (2001-2021), Nootsara Tomkom (2001-2021; 2023), Pleumjit Thinkaow (2001-2021) – hai người đầu từng sau Việt Nam đầu quân.

Kết quả, họ không chỉ thống trị Đông Nam Á với vô số HCV SEA Games, mà còn 3 lần vô địch châu Á (gần nhất là 2023), thậm chí đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil ở một số giải quốc tế.

Việt Nam, ngược lại, mới bắt đầu chạm ngõ World Championship. Đội tuyển từng nhiều lần gây tiếng vang ở SEA Games, nhưng ở tầm châu Á và thế giới, chúng ta vẫn chưa có nền tảng đủ rộng.

Thể hình hạn chế, số lượng VĐV thi đấu các giải quốc tế chưa nhiều, và đặc biệt là kinh nghiệm cọ xát thiếu hụt.

Việc lần đầu góp mặt giải đấu ở Thái Lan là thành tựu lớn, đồng thời cho thấy rõ khoảng cách với người hàng xóm – đội vừa thắng Ai Cập 3-1 trận mở màn.

Sự so sánh trở nên thú vị khi cả hai đều xuất phát từ một nền thể thao không dư thừa tiềm lực kinh tế như Nhật Bản hay Trung Quốc.

Nếu Thái Lan đã chứng minh rằng bóng chuyền nữ Đông Nam Á hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, thì Việt Nam có cơ sở để tin mình cũng có thể lặp lại con đường ấy.

Nữ Thái Lan có thể thi đấu với các đội mạnh châu Á và thế giới. Ảnh: TVA

Chìa khóa nằm ở sự kiên định và chiến lược phát triển dài hạn – điều mà Thái Lan đã làm rất tốt trong suốt 20 năm qua.

Bài học từ người hàng xóm thành công

Thành công của Thái Lan mang đến ít nhất 3 bài học quan trọng cho bóng chuyền Việt Nam.

Thứ nhất, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ không thể chỉ dựa vào vài CLB trọng điểm; cần có mạng lưới toàn quốc, nơi tài năng từ mọi vùng miền được phát hiện và bồi dưỡng.

Thứ hai, hội nhập quốc tế là ưu tiên. Các VĐV Thái được thi đấu ở nhiều giải châu Âu, Nhật Bản, giúp họ trưởng thành nhanh chóng.

Việt Nam cần mạnh dạn đưa cầu thủ ra ngoài, thay vì chỉ quanh quẩn trong giải quốc nội.

Thứ ba, sự kiên nhẫn và niềm tin. Thái Lan từng thất bại nhiều lần ở vòng loại World Championship trước khi tạo cú đột phá.

Dù khó khăn, Việt Nam cũng cần kiên trì với lộ trình, thay vì chỉ đặt mục tiêu ngắn hạn.

Ở giải bóng chuyền nữ thế giới năm nay, Việt Nam khó so sánh trực tiếp với Thái Lan về thành tích.

Người Thái đặt mục tiêu lọt vào tứ kết nhờ yếu tố sân nhà, trong khi Việt Nam chỉ hướng đến chiến thắng danh dự, có thể là trước Kenya.

Nhưng sự khác biệt về kỳ vọng không phải để nản lòng, mà để nhắc nhở: bóng chuyền Việt Nam đang ở giai đoạn mà Thái Lan từng trải qua. Việc học hỏi từ người hàng xóm là con đường ngắn nhất để rút ngắn khoảng cách.

Thành công của Thái Lan trong 2 thập kỷ qua là bài học cho Việt Nam. Ảnh: TVA

Sự cạnh tranh Việt Nam – Thái Lan trong khu vực cũng có thể tạo động lực tích cực. Một đội mạnh hơn sẽ buộc đội còn lại phải nỗ lực nhiều hơn.

Nếu Việt Nam tận dụng được “tấm gương” ngay bên cạnh, sự phát triển sẽ nhanh hơn là chỉ nhìn vào các cường quốc châu Âu hay Nam Mỹ.

World Championship 2025, vì vậy, không chỉ là một giải đấu để ghi dấu mốc lịch sử cho Việt Nam, mà còn là cơ hội để chúng ta quan sát trực tiếp con đường mà Thái Lan từng đi.

Thành công của người Thái không phải phép màu, mà là kết quả của chiến lược đúng đắn.

Chính điều đó khiến cho sự hiện diện của Việt Nam tại giải đấu năm nay có thêm một giá trị: khởi đầu cho hành trình học hỏi, rút ngắn khoảng cách.

Cho nên, trong một thập kỷ tới, CĐV Việt Nam có thể hi vọng câu chuyện của Thái Lan hôm nay sẽ trở thành câu chuyện của Việt Nam ngày mai.