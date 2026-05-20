UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030 với mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Chương trình được kỳ vọng tạo động lực mới cho khu vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn bền vững.

Đối tượng thụ hưởng gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, làng nghề truyền thống và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế và là nhóm trung tâm của hoạt động khuyến công.

Theo chương trình, Hà Tĩnh sẽ tập trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, ứng dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị và phát triển mô hình sản xuất bền vững. Tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với các sản phẩm đặc sản, sản phẩm có lợi thế của địa phương nhằm nâng cao giá trị hàng hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, công tác truyền thông về khuyến công sẽ được đổi mới theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và nền tảng số giúp người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất tiếp cận nhanh hơn với chủ trương, chính sách hỗ trợ, thông tin thị trường cũng như xu hướng sản xuất mới. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm nghèo thông tin ở khu vực nông thôn, giúp người dân chủ động hơn trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hà Tĩnh sẽ xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, bản tin, ấn phẩm tuyên truyền; đồng thời phát triển trung tâm dữ liệu, trang thông tin điện tử và các hình thức truyền thông số phục vụ hoạt động khuyến công. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, sản xuất sạch hơn và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Quyết định cũng nhấn mạnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp nông thôn của Trung ương và của tỉnh; giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, công nghệ mới, sản phẩm tiêu biểu, làng nghề và doanh nhân thành đạt để lan tỏa kinh nghiệm, khuyến khích người dân mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất.

Cùng với truyền thông, chuyển đổi số được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công. Theo đó, các cơ sở sản xuất sẽ được hỗ trợ ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh; đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến; quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Tỉnh xác định thông qua các hoạt động này, người dân và doanh nghiệp nông thôn sẽ có thêm điều kiện tiếp cận thông tin thị trường, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, từng bước thay đổi phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại. Đây cũng là giải pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh.

Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu 100% sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có bao bì, nhãn mác đạt chuẩn, gắn với truy xuất nguồn gốc và tích hợp kênh bán hàng trực tuyến. Tỉnh đặt mục tiêu có thêm từ 80 – 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và từ 4 – 10 sản phẩm đạt cấp quốc gia.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Tĩnh dự kiến tổ chức 15 lớp tập huấn cho khoảng 1.500 học viên nhằm nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, xây dựng nhãn hiệu và phát triển thị trường cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và cơ sở công nghiệp nông thôn.

Việc tăng cường truyền thông và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động khuyến công không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn với thông tin, chính sách hỗ trợ và thị trường tiêu thụ mà còn góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng với xu thế kinh tế số.