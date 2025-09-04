Tờ Bưu điện Bangkok dẫn một số nguồn tin từ Tòa nhà Chính phủ Thái Lan cho biết, tuyên bố ấn định thời điểm bầu thủ tướng mới được Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Cơ mật Thái Lan gần đây đã trả lại dự thảo sắc lệnh giải tán hạ viện do Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai đệ trình “với lý do lo ngại về những thủ tục và pháp lý”.

Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai hôm 3/9. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Văn phòng Nội các Thái Lan sau đó đã thông báo cho ông Phumtham về quyết định của Hội đồng Cơ mật và trao cho quyền thủ tướng công văn chính thức.

Khi được cánh phóng viên hỏi về việc Hội đồng Cơ mật Thái Lan trả lại dự thảo sắc lệnh giải tán hạ viện, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham đã từ chối đưa ra câu trả lời. “Miễn bình luận”, ông Phumtham nói trước khi rời Tòa nhà Chính phủ Thái Lan.

Theo Bưu điện Bangkok, ông Phumtham hôm 2/9 đã xin Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn giải tán hạ viện để tổ chức bầu cử sớm. Động thái được cho là nhằm giải quyết các bế tắc chính trị ở quốc gia này sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vào tuần trước.