Theo báo The Hill, Hạ viện Mỹ ngày 12/11 (giờ địa phương) đã bỏ phiếu phê duyệt thỏa thuận chi tiêu với tỷ lệ 222 phiếu ủng hộ và 209 phiếu chống, qua đó chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ kéo dài hơn 42 ngày.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người dân Mỹ đang bị hoãn các chuyến bay, những người đang gặp khó khăn vì trợ cấp lương thực bị gián đoạn cũng như các nhân viên liên bang không được trả công trong suốt thời gian qua", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết.

Dự luật chi tiêu hiện đã được trình lên Tổng thống Donald Trump, người tuyên bố sẵn sàng ký ban hành trong ngày. " Chúng ta sắp mở cửa đất nước trở lại. Lẽ ra chính phủ không bao giờ nên bị đóng cửa lâu như vậy", ông Trump nói.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu để giúp chính phủ mở cửa trở lại. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, dự luật vừa được thông qua đã gia hạn ngân sách hoạt động của chính phủ liên bang Mỹ ở mức hiện tại đến hết tháng 1. Dự luật cũng ngăn chặn các đợt sa thải nhân viên liên bang trong thời gian chính phủ tạm ngừng hoạt động, cấm cắt giảm thêm nhân sự cho tới hết tháng 1/2026, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ tiền lương cho nhân viên liên bang bị ảnh hưởng trong đợt đóng cửa vừa qua.

Giới quan sát nhận định, tình trạng bế tắc ở quốc hội vẫn xoay quanh mâu thuẫn về các khoản thuế tín dụng chăm sóc sức khỏe và Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA).

Dù đã đồng ý thông qua thỏa thuận chi tiêu ở thời điểm hiện tại, nhưng đảng Dân chủ được cho sẽ tiếp tục đấu tranh về vấn đề này tại thời điểm gia hạn ngân sách tiếp theo (30/1/2026). Nếu không có sự nhượng bộ từ đảng Cộng hòa hoặc một thỏa thuận thích hợp, kịch bản chính phủ Mỹ đóng cửa có thể sẽ tái diễn.