Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 30/10 đã kêu gọi Thượng viện loại bỏ quy tắc filibuster (thủ tục cản trở thông qua dự luật ở Quốc hội) để thúc đẩy dự luật giúp chính phủ mở cửa trở lại.

"Giờ là thời điểm để đảng Cộng hòa sử dụng lá bài của mình, hãy kích hoạt phương án hạt nhân để loại bỏ filibuster ngay bây giờ. Chúng ta đang nắm quyền chủ động, và nếu chúng ta làm điều cần làm, tình trạng đóng cửa này sẽ lập tức chấm dứt", ông Trump cho biết.

Filibuster là thuật ngữ ám chỉ chiến thuật "câu giờ" nhằm cản trở việc bỏ phiếu tại Thượng viện bằng cách tranh luận kéo dài. Cụm từ này cũng được dùng để chỉ quy tắc tại Thượng viện, theo đó các dự luật quan trọng nếu muốn được thông qua phải có ít nhất 60/100 nghị sĩ đồng ý thay vì đa số đơn giản (51 phiếu).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ở thời điểm hiện tại, đảng Cộng hòa đang nắm giữ 53 ghế tại Thượng viện, nhưng vẫn chưa rõ liệu họ có đủ thống nhất để loại bỏ quy tắc filibuster hay không.

Chính phủ Mỹ hiện đã đóng cửa tròn 1 tháng, do các nghị sĩ Dân chủ vẫn không đồng ý thông qua dự luật ngân sách tạm thời trừ khi đảng Cộng hòa chịu thỏa hiệp về các chương trình y tế.

Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), tình trạng chính phủ đóng cửa có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ từ 7-14 tỷ USD, giảm 2% GDP trong quý 4 năm nay.

"Nền kinh tế Mỹ sẽ chịu tổn thất vĩnh viễn 7 tỷ USD nếu tình trạng đóng cửa kết thúc trong tuần này. Nếu kéo dài sáu tuần, tức đến ngày 12/11, tổn thất sẽ là 11 tỷ USD. Nếu kéo dài tám tuần, tức đến ngày 26/11, tổn thất sẽ tăng lên 14 tỷ USD", báo cáo của CBO nêu rõ.