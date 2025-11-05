Chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: EFE/EPA

Báo Guardian cho biết, tình trạng trên chưa có dấu hiệu kết thúc khi các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ vẫn bất đồng về việc tái khởi động ngân sách cho các bộ liên bang đã bị đóng cửa.

Bế tắc bắt đầu diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng 10, sau khi các thượng nghị sĩ Dân chủ từ chối bỏ phiếu thông qua một dự luật ngân sách chính phủ nếu văn bản không bao gồm việc gia hạn các khoản tín dụng thuế từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. Hàng chục triệu người Mỹ dự kiến sẽ không đủ khả năng chi trả bảo hiểm khi khoản tín dụng này hết hạn vào cuối năm 2025.

Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện đã thông qua dự luật ngân sách hồi tháng 9 với chỉ 1 phiếu ủng hộ của đảng Dân chủ. Kể từ đó, Hạ viện không nhóm họp khiến phần lớn hoạt động lập pháp được chuyển sang Thượng viện.

Văn phòng ngân sách Quốc hội dự báo, tình trạng đóng cửa như trên sẽ khiến kinh tế Mỹ thiệt hại tới 14 tỷ USD GDP, tùy thuộc vào thời gian đóng cửa còn kéo dài tới lúc nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phần lớn không tham gia vào các cuộc đàm phán, ông chỉ tổ chức một cuộc họp duy nhất với các nghị sĩ của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Quốc hội vào đêm trước khi chính phủ đóng cửa. Cuộc họp không đạt được thỏa thuận nào.

Đảng Cộng hòa đã cáo buộc đảng Dân chủ vô trách nhiệm khi từ chối ủng hộ dự luật ngân sách, vốn sẽ giúp chính phủ hoạt động tạm thời đến ngày 21/11, trong khi Quốc hội bỏ phiếu về các biện pháp tài trợ dài hạn.