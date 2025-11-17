Lần gần nhất tuyển Na Uy góp mặt ở một kỳ World Cup là tại France 1998, khi ấy Erling Halaand còn chưa chào đời. Cũng vì lẽ này, anh luôn mang trong mình khát vọng và cả trọng trách phải cùng các đồng đội tái hiện lại niềm vui ấy.

Haaland đang có phong độ thăng hoa hơn bao giờ, trong cả máu áo Man City và tuyển Na Uy. Ảnh: TNT Sports

Và điều đó đã đến vào đêm Chủ nhật (16/11), trước một Italia vốn là ‘ông kẹ’ làng bóng đá thế giới. Ngay trên sân của đối thủ, Haaland cùng tuyển Na Uy khiến chủ nhà ôm hận, thua đậm 1-4, trong đó chân sút Man City lập cú đúp chỉ trong… 1 phút.

Với 2 pha lập công này, Haaland đã có 55 bàn thắng cho tuyển Na Uy chỉ sau 48 trận. Con số ấy trở nên ngoạn mục hơn khi đặt cạnh thành tích của Mbappe với tuyển Pháp – cũng 55 bàn, nhưng ngôi sao Real Madrid phải cần đến 94 trận, tức số trận gần gấp đôi.

Hay so với Wayne Rooney (53 bàn), Haaland hiện nhiều hơn 2 bàn và chơi ít hơn cựu tiền đạo tuyển Anh tới 72 trận!

Những con số thống kê khác của Haaland tiếp tục khiến người ta phải trầm trồ, cứ như thể anh thực sự là… người máy.

Cụ thể, Haaland dẫn đầu danh sách ghi bàn chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với 16 bàn sau 8 trận. Hiện anh đã có 32 bàn trong màu áo Man City và tuyển Na Uy mùa này, với 19 trận đã chơi...