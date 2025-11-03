Sau khi đứt mạch ghi bàn (12 trận liên tiếp) ở chuyến làm khách Aston Villa (Man City thua 0-1), Haaland trở lại với phong độ hủy diệt, lập cú đúp tuyệt đẹp góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của Man City trước Bournemouth.

'Robot' Haaland ăn mừng sau khi ghi bàn. Ảnh: insta E.H

Kết quả đưa đoàn quân của Pep Guardiola lên vị trí thứ 2 trên BXH sau 10 vòng đấu Ngoại hạng Anh, tạm kém Arsenal (25 điểm) dẫn đầu 6 điểm.

Với 2 bàn thắng vào lưới Bournemouth, Haaland một lần nữa ghi tên vào lịch sử Premier League, khi trở thành cầu thủ thứ 3 (sau Robbie Fowler và Luis Suarez) ghi được từ 2 bàn trở lên trong 4 trận sân nhà liên tiếp.

Haaland thậm chí có thể lập hat-trick, nếu Pep không rút anh ra ở phút 82, với phía trước là trận đấu của Man City tiếp Dortmund ở vòng bảng Champions League (3h ngày 6/11).

Hiện Haaland đã có 13 bàn sau 10 trận ở Ngoại hạng Anh 2025/26, đóng góp 2/3 vào tổng số bàn thắng của Man City (20 bàn). Tính ở cả cấp CLB và tuyển Na Uy, chân sút này có tổng cộng 26 pha lập công từ đầu mùa. Hiện Haaland chỉ còn cách 2 bàn nữa (98 bàn sau 107 trận) là có thể phá kỷ lục đạt 100 bàn nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh.

Pep nói điều đặc biệt ở Haaland chính là huấn luyện và quản lý anh vô cùng dễ dàng, cho thấy khác Messi và Ronaldo. Ảnh: PA

Sau trận Man City 3-1 Bournemouth, Pep Guardiola không ngần ngại rằng Haaland đã đạt đẳng cấp ngang Messi và Ronaldo:

“Haaland đã đạt đẳng cấp Messi và Ronaldo hay chưa ư? Bạn đã thấy những số liệu của anh chàng đó chứ? Tất nhiên là cậu ấy ở đẳng cấp đó rồi.

Messi và Ronaldo làm được điều đó trong suốt 15 năm, nhưng Haaland rõ ràng hiện ở cùng cấp độ ấy”.

Vị chiến lược gia chỉ ra điều khác biệt của học trò cưng hiện tại, so với Messi và Ronaldo cũng như tầm quan trọng với Man City:

“Haaland là cầu thủ hàng đầu, nhưng điều đặc biệt ở cậu ấy là dễ huấn luyện và dễ quản lý làm sao! Đôi khi tôi khá nghiêm khắc với Haaland, dù vậy cậu ấy luôn thật cởi mở. Thành thật mà nói, nếu không có Haaland, mọi chuyện sẽ rất khó khăn,…”.

Ai cũng biết, Ronaldo có cái tôi cực lớn và ích kỷ trên sân, còn ‘siêu’ Messi là không thể chạm tới, luôn được ưu ái đặc biệt ở mọi nơi anh đến, nên làm thầy của họ không hề dễ.