Man City nghênh chiến Dortmund và Pep Guardiola tươi cười ở Etihad lúc tan trận. Ở trận đấu thứ 4 tại vòng bảng Champions League 2025/26 này, Phil Foden lên tiếng với cú đúp (22', 57'), nhắc mọi người rằng, Man xanh không chỉ dựa vào Erling Haaland.

Còn ‘người máy’ Haaland thì vẫn tiếp tục sự lợi hại của mình, như thách thức mọi đối thủ. Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City (29'), sau khi Phil Foden điền tên lên bảng điện tử. Ở trận đấu này, Cherki cũng lập công (90+1') - bàn ấn định Man City 4-1 Dortmund.

Haaland là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Cúp C1 ghi bàn 5 trận liên tiếp với 3 CLB khác nhau. Ảnh: Squawka

Đó là pha lập công thứ 18 của chân sút Na Uy cho Man City trên mọi đấu trường mùa này, và là thứ 5 tại Cúp C1 – cùng Mbappe và Harry Kane dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Đáng kể, với bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, Haaland lập kỷ lục chưa từng có tại Cúp C1, ngay cả Ronaldo cũng không làm được. Đó chính là thành tích ghi bàn 5 trận liên tiếp cho 3 CLB khác nhau.

Trước khi tái hiện điều này với Man City trong 5 trận gần nhất ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, Haaland từng làm được trong màu áo Sanzburg (mùa giải 2019/20) và Dortmund (2020/21).

Bên cạnh kỷ lục ‘độc’ ấy, Haaland cũng tiến thêm một bước trong top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League. Học trò cưng của Pep hiện có 54 bàn sau 52 trận, tuy vẫn xếp thứ 9 nhưng chỉ còn kém Van Nistelrooy xếp trên, 2 bàn.

Hơn thế nữa, Haaland là cầu thủ duy nhất ghi được nhiều hơn 1 bàn mỗi trận. Ở tuổi 25, Haaland chắc chắn sẽ còn cải thiện nhiều về thứ hạng của mình trong danh sách này.

Danh sách top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1:

10. Thierry Henry - 50 bàn/112 trận - Arsenal (35), Barcelona (8) và Monaco (7)

9. Haaland- 54 bàn/52 trận – Man City (31), Dortmund (15) và Salzburg (8)

8. Van Nistelrooy - 56 bàn/73 trận – MU (35), Real Madrid (13) và PSV (8)

7. Thomas Muller - 57 bàn/163 trận - Tất cả đều cho Bayern

6. Kylian Mbappe - 60 bàn/91 trận - PSG (42), Real Madrid (12) và Monaco (6)

5. Raul - 71 bàn/142 trận - Real Madrid (66) và Schalke (5)

4. Karim Benzema- 90 bàn/152 trận – Real Madrid (78) và Lyon (12)

3. Robert Lewandowski- 105 bàn/136 trận - Bayern (69), Barcelona (19) và Dortmund (17)

2. Messi - 129 bàn/163 trận - Barcelona (120) và PSG (9)

1. Cristiano Ronaldo - 140 bàn/183 trận - Real Madrid (105), MU (21) và Juventus (14)