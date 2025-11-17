Đoàn quân của Thomas Tuchel khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 một cách không thể hoàn hảo hơn, với chiến thắng 2-0 ngay trên sân Albania, bởi cú đúp của Harry Kane.

Anh có chiến dịch vòng loại World Cup 2026 không thể hoàn hảo hơn! Ảnh: X tuyển Anh

Với kết quả này, tuyển Anh đã toàn thắng cả 8 trận tại vòng loại World Cup 2026 và không để thủng lưới bàn nào! Họ ghi tổng cộng 22 bàn.

Theo Opta Joe, Tam sư trở thành đội thứ 2 trong lịch sử đạt thành tích ngoạn mục này, sau Nam Tư ở vòng loại World Cup 1954.

Tuy nhiên, khi ấy tuyển Nam Tư chỉ chơi 4 trận, có nghĩa kỷ lục thầy trò Thomas Tuchel tạo được sau 72 năm, thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều, với số trận nhiều gấp đôi.

Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng K cùng với Albania, Serbia, Latvia và Andorra. Kết quả chung cuộc cho thấy sự chênh lệch đáng kể của Tam sư với phần còn lại, khi họ hơn đội xếp nhì (Albania) tới 10 điểm.

Thomas Tuchel cho rằng, Jude Bellingham đã để lại hình ảnh không tốt sau khi bị thay ra. Vị thuyền trưởng Tam sư đã nói rất rõ với cả đội: tất cả đều hướng đến lợi ích tập thể, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhìn về một hướng. Ảnh: X Fabrizio Romano

“Trận đấu rất hay, tôi rất thích”, Thomas Tuchel cho biết sau tiếng còi mãn cuộc Albania 0-2 Anh.

Vị thuyền trưởng Tam sư lên tiếng về việc Jude Bellingham bực mình khi bị thay ra ở phút 83, thời điểm Harry Kane đã đưa đội dẫn 2-0 (74’, 82’).

“Đó là quyết định và cậu ấy phải chấp nhận. Tôi thấy Jude Bellingham không vui. Tôi không muốn làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Những cầu thủ như cậu ấy rất tranh đua. Nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định, chỉ vì ai đó không hài lòng khi bị thay ra”.