Harry Kane rực sáng với cú đúp bàn thắng, giúp tuyển Anh đánh bại chủ nhà Israel 2-0 ở lượt đấu cuối vòng bảng World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Không có sự phục vụ của chủ công Mbappe, Pháp vẫn dễ dàng lật ngược tình thế đánh bại Azerbaijan 3-1 ở lượt đầu cuối vòng bảng World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Troy Parrott lập hat-trick tuyệt đỉnh, trong đó bàn quyết định ghi phút bù giờ giúp CH Ailen lội ngược dòng ngoạn mục hạ Hungary 3-2, giành tấm vé play-off World Cup 2026 trên tay đối thủ.
Bruno Fernandes cùng Joao Neves thay nhau lập hat-trick trong chiến thắng 9-1 của Bồ Đào Nha trước Armenia, qua đó chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2026
Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm chính thức chia tay World Cup cờ vua 2025 sau khi thua đáng tiếc Alexander Donchenko (Đức) ở loạt đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp.
