Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifyers italy norway.jpg
Phút 11, Eposito mở tỷ số cho đội chủ nhà với pha xoay người trong vòng cấm dứt điểm chính xác
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifyers italy norway (1).jpg
Đồng đội chúc mừng Eposito
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifyers italy norway (4).jpg
Haaland cùng đồng đội cố gắng lật ngược tình thế
G5506ODXAAAkPm8.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Italia
editorial_uefa_com lowres_ _2025 11 16t213238.004.jpg
Qua giời giải lao, Nusa xử lý ấn tượng rồi kết thúc căng chân trái nhằm góc hẹp san hòa 1-1
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifyers italy norway (9).jpg
editorial_uefa_com lowres_ _2025 11 16t213238.004 (1).jpg
Đến phút 78, Oscar Bobb tạt vào chính xác để Haaland ngả người volley tung lưới Donnarumma
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifyers italy norway (7).jpg
Màn ăn mừng ngạo nghễ của Haaland
editorial_uefa_com topshot fbl wc 2026 eur qualifyers italy norway.jpg
Ngay sau đó, tiền đạo Man City nâng tỷ số lên 3-1 với pha chạy cắt mặt dứt điểm
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifyers italy norway (8).jpg
editorial_uefa_com topshot fbl wc 2026 eur qualifyers italy norway (1).jpg
Phút bù giờ cuối cùng, tiền đạo vào sân thay người Strand Larsen ghi bàn thứ 4 cho Na Uy
G56EzKeXYAAj9NZ.jpg
Na Uy thắng trận tưng bừng
G56FV9hXAAAz2Ax.jpg
Na Uy thắng cả 8 trận vòng bảng, xếp đầu bảng I, giành vé dự VCK World Cup 2026

Nguồn ảnh: 433, Azzurri, Uefa, The Athletic

Kết quả bóng đá Italia vs Na Uy: Vòng loại World Cup 2026