Không nghi ngờ gì, cái tên Lamine Yamal ngày một được quan tâm và nhắc đến nhiều nhất ở khắp mọi nơi, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ở tuổi 18, Yamal là nhân vật trung tâm trong cả màu áo Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha.

Lamine Yamal tuyên bố thích sự nổi tiếng, sự tung hô, hò reo từ người hâm mộ dành cho mình. Ảnh: X Barca Universal

Trong một chiến dịch EURO 2024 đại thành công, ngoài những hình ảnh sáng chói trên sân là một cậu nhóc còn mang theo cả tập sách tranh thủ học bài. Và sau đó là một mùa giải bùng nổ cùng Barca, với cú ăn 3 quốc nội, cũng như khiến người xem say mê ở sân chơi Champions League.

Yamal trưởng thành trước tuổi trên sân cỏ, được kỳ vọng sẽ còn phát triển hơn nữa, để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal về nhì ở cuộc đua Quả bóng vàng 2025, lần thứ 2 liên tiếp giành Cậu bé vàng cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất,…

Bởi sự nổi tiếng sớm, Lamine Yamal bị ‘soi’ nhất cử nhất động cuộc sống bên ngoài sân cỏ, từ tiệc xa hoa tròn 18, đi chơi đêm đến chuyện yêu đương.

So với mùa trước, tuy vẫn ghi bàn và kiến tạo nhưng hiệu suất của Lamine Yamal bị sút giảm, một phần vì ảnh hưởng chấn thương xương mu, phải nghỉ ngắt quãng.

Anh bị chỉ trích mải yêu đương nên chểnh mảng với bóng đá. Nhưng trong cuộc trò chuyện mới đây cùng CBS, sao trẻ Barca tuyên bố, anh không ngại sự nổi tiếng: “Thành thật mà nói, tôi không ngại điều đó. Thực tế là tôi thích sự nổi tiếng”.

Lamine Yamal tin có thể cùng tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup diễn ra vào năm sau. Ảnh: ESPN FC

Theo Lamine Yamal, anh thích cảm giác được tung hô, người hâm mộ đứng bật dậy và hò reo trước pha đi bóng của mình.

Với Yamal, việc chơi bóng như một lẽ tự nhiên: “Tôi không cảm thấy áp lực khi chơi bóng đá. Tôi chỉ cố gắng tận hưởng nó. Bóng đá là tất cả đối với tôi”.

Yamal chia sẻ, bởi sự nổi tiếng đến sớm nên không thể nào làm một chàng trai 18 tuổi như bình thường:

“Thật khó để cư xử như một chàng trai 18 tuổi bình thường. Dù có muốn, tôi cũng không bao giờ làm được. Cùng tuổi, người ta tan học là về nhà, còn tôi đi đến sân tập với cánh săn ảnh đứng trước nhà và những đứa trẻ mặc áo mang tên tôi ở trên phố.

Tôi muốn đi ăn ở nhà hàng như một người bình thường, nhưng không thể vì mọi người vây lấy tôi. Điều này là bình thường, vì tôi nổi tiếng. Do vậy, tôi cô gắng làm những việc đơn giản hơn, như thăm mẹ và em trai, chơi điện tử”.

Trong cuộc phỏng vấn, Lamine Yamal cũng trả lời “có” ngay tức thời khi được hỏi liệu Tây Ban Nha có vô địch World Cup 2026 hay không.