Theo tờ Times, Man xanh của Pep Guardiola sẵn sàng công bố thương vụ chuyển nhượng lớn ngay đầu năm mới 2026 – kích hoạt điều khoản giải phóng 65 triệu bảng của Antoine Semenyo từ Bournemouth.

Chân sút 25 tuổi là át chủ bài của Bournemouth có thể được Man City chiêu mộ ở chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2026) với giá 60 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí.

Man City được loan tin sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Antoine Semenyo để có tiền đạo này ngay đầu năm 2026. Ảnh: X Man City Fever

Đây chắc chắn là tin xấu với Liverpool, đội xem Antoine Semenyo là mục tiêu chính, nhưng không có kế hoạch chi tiêu giữa mùa do đã ngốn rất nhiều tiền (hơn 400 triệu bảng) ở chuyển nhượng hè 2025. Họ có kế hoạch ký chân sút sinh ra ở Anh nhưng chơi cho tuyển Ghana, ở hè năm sau.

Bournemouth được cho rất muốn giữ ngôi sao chủ lực của mình, tuy nhiên không thể cản bước Antoine Semenyo gia nhập Man City, bởi điều khoản giải phóng hợp đồng của anh.

Chỉ cần Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Semenyo và thông qua các thủ tục kiểm tra y tế, thương vụ trị giá 65 triệu bảng có thể hoàn tất ngay những ngày đầu năm mới 2026.

Man City hiện xếp thứ 2 Ngoại hạng Anh sau 13 vòng đấu, kém Arsenal đang dẫn đầu, 5 điểm. Trước kỳ FIFA Days tháng 11, Pep thổ lộ cảm giác đội bóng của ông trở lại với phong độ và khát vọng chiến thắng như các mùa xưng vương Premier League.

Dù vậy, sau kỳ nghỉ quốc tế, họ đã không duy trì được sự chắc chắn cần thiết, để thua 2 trận liên tiếp, 1 ở Ngoại hạng Anh (1-2 Newcastle) và 0-2 Leverkusen ở sân chơi Champions League ngay tại Etihad. Phải đến cuối tuần qua, niềm vui mới trở lại cùng Man City, với chiến thắng kịch tính 3-2 Leeds United, nhờ cú đúp của Phil Foden và bàn còn lại của Gvardiol.

Tờ Times cho hay thêm, Pep Guardiola thấy Man City cấp thiết phải bổ sung thêm lựa chọn hàng công, để đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal. Ông hiểu rằng, đội nhà sẽ không ổn, nếu phụ thuộc quá nhiều vào phong độ và những bàn thắng của Haaland. Hơn thế nữa, việc ký 1 tiền đạo mới giúp man City giải quyết vấn đề vắng Omar Marmoush, người dự kiến cùng tuyển Ai Cập đá AFCON Cup (21/12/2025-18/1/2026), trong khi Ghana của Semenyo không vượt qua vòng loại.

Ở giải năm nay, Haaland chiếm hơn 50% số bàn thắng của Man City sau 13 vòng đấu Premier League (14/27 bàn). Ngoại trừ hiệu suất khủng của chân sút Na Uy, không ai trong đội ghi được nhiều hơn 1 bàn, cho đến cuối tuần qua Phil Foden lập cú đúp.