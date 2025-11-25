Trên thị trường ô tô Việt Nam, một số cặp "kỳ phùng địch thủ” luôn khiến người mua và giới chuyên môn phải dõi theo từng con số bán ra hàng tháng. Những cuộc so kè này không chỉ là cuộc tranh giành thị phần, mà còn là minh chứng cho chiến lược khác biệt và sức hấp dẫn riêng của mỗi thương hiệu.

Phân khúc SUV/crossover cỡ B (B-SUV) từng chứng kiến nhiều cặp đối thủ "nặng ký", điển hình là Ford Eco Sport và Hyundai Kona ở giai đoạn khoảng 2018-2020, hay sau đó là KIA Seltos và Hyundai Creta ở giai đoạn 2021-2023.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hai cái tên gia nhập thị trường Việt Nam chưa lâu là Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce mới là cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý nhất khi liên tục có màn "đổi ngôi" số 1 trong phân khúc.

Đại diện Toyota cho biết, Yaris Cross chính là mẫu xe "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Nhật Bản với lượng bán ra dẫn đầu thương hiệu chỉ sau hơn 1 năm góp mặt ở thị trường Việt Nam. Cụ thể, Toyota Việt Nam đã bán ra 11.488 chiếc Yaris Cross trong 10 tháng đầu năm 2025, vượt qua doanh số 11.174 chiếc trong cả năm 2024.

Về phía đối thủ đồng hương Xforce, dù không phải là cái tên nổi bật nhất của hãng Mitsubishi, nhưng sự xuất hiện của mẫu xe này như một làn gió tươi mới và lập tức áp đảo ở phân khúc B-SUV.

Theo số liệu bán hàng được Mitsubishi Việt Nam cung cấp, trong năm 2024, dù mới xuất hiện tại thị trường hơn 9 tháng nhưng Xforce đã có lượng bán ra đạt 14.407 chiếc. Còn trong 10 tháng đầu năm 2025 vừa qua, tổng cộng có 9.888 chiếc được bàn giao đến tay khách Việt, ít hơn một chút so với đối thủ Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross đang là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV

Về động cơ, Toyota Yaris Cross có 2 loại: bản V sử dụng máy xăng 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực, kết hợp với hộp số D‑CVT và bản HV sử dụng động cơ hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp hộp số e-CVT. Toyota Yaris Cross có giá bán dao động từ 650 triệu đồng cho bản xăng 1.5L và 765 triệu cho bản hybrid.

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce chỉ có tùy chọn động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 103 mã lực, kết hợp hộp số CVT. Dù chỉ có 1 phiên bản động cơ nhưng Xforce có đến 4 phiên bản với giá bán linh hoạt hơn, từ 599-705 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce có doanh số rất cao trong năm 2024, nhưng lại bị tụt sau đối thủ trong 10 tháng đầu năm 2025. Ảnh: MMV

Hai cái tên nổi bật nhất phân khúc B-SUV đều được nhập khẩu từ Indonesia. Cả hai nhắm tới khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ, cần xe gầm cao linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn thoải mái cho các chuyến đi cuối tuần.

Yaris Cross nổi bật với thiết kế đầm chắc cùng phiên bản hybrid, phù hợp người quan tâm tiết kiệm nhiên liệu và môi trường, còn Xforce ghi điểm với thiết kế “bụi bặm”, gầm cao và trải nghiệm lái thể thao hơn.

Ở phân khúc xe bán tải, Ford Ranger là một thế lực không thể xô đổ khi luôn dẫn đầu tuyệt đối không chỉ ở phân khúc mà còn toàn thị trường. Nếu Ford Ranger tỏ ra "out trình" thì cuộc tranh chấp vị trí á quân lại thu hút nhiều sự chú ý hơn với 2 cái tên đồng hương Mitsubishi Triton và Toyota Hilux.

Theo Mitsubishi, mẫu bán tải Triton bán ra 2.687 chiếc trong cả năm 2024 và 3.255 chiếc trong 10 tháng đầu năm 2025. Đây là mẫu xe bán chạy thứ 3 của hãng xe Nhật Bản, sau những cái tên nổi bật là Xpander và Xforce. Trong khi đó, đối thủ đồng hương Toyota Hilux bám khá sát với doanh số 2.404 chiếc trong năm 2024 và 3.026 chiếc trong 10 tháng đầu năm 2025.

Hai mẫu xe bán tải thương hiệu Nhật Bản cũng thường xuyên "đổi ngôi" cho nhau. Gần đây nhất, vào tháng 10 vừa qua, Mitsubishi Triton có lượng bán ra chỉ đạt 441 chiếc, giảm 8,9% so với tháng 9. Sự giảm sút khó hiểu này khiến mẫu xe của Mitsubishi bị mất vị trí thứ 2 vào tay đối thủ đồng hương Hilux (522 chiếc bán ra trong tháng 10, tăng tới 68% so với tháng trước).

Mitsubishi Triton thế hệ hiện tại ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9/2024. Ảnh: MMV

Với khoảng cách khá sát sao, cuộc đua cho vị trí thứ 2 của phân khúc vẫn khá "rộng cửa" cho mẫu bán tải của Toyota, đặc biệt khi mẫu xe này sắp được nâng cấp mới.

Vào đầu tháng 11 vừa qua, Toyota đã chính thức ra mắt toàn cầu Hilux thế hệ thứ 9 tại Bangkok, Thái Lan. Theo chia sẻ từ các đại lý của Toyota Việt Nam, mẫu xe bán tải Hilux thế hệ mới dự kiến được đưa về thị trường Việt Nam vào Quý 1 năm sau.

Thế hệ hiện tại của Toyota Hilux có 3 phiên bản với 2 loại động cơ là diesel 2.4L và 2.8L cùng giá bán từ 688-999 triệu đồng. Đối thủ đồng hương Mitsubishi Triton cũng có 3 phiên bản với giá bán từ 655-924 triệu đồng, sử dụng động cơ diesel 2.4L Turbo cho 2 phiên bản thấp 2WD và 2.4L Bi-Turbo cho bản cao nhất Athlete 4WD.

Toyota Hilux thế hệ mới dự kiến về Việt Nam vào Quý 1 năm 2026.

Về thị hiếu người dùng, Mitsubishi Triton hướng đến những khách hàng cần một chiếc bán tải đa dụng, vừa để đi lại hàng ngày, vừa off-road với những chuyến đi đường trường. Trong khi đó, Hilux lại thu hút người dùng muốn một chiếc bán tải bền bỉ, ổn định, đáng tin cậy cho cả công việc vận chuyển hàng hoá lẫn phục vụ gia đình.

Theo các chuyên gia, sự hiện diện của những cặp “kỳ phùng địch thủ” như Yaris Cross - Xforce hay Triton - Hilux chính là chất xúc tác quan trọng giúp thị trường ô tô Việt Nam sôi động hơn. Khi các hãng liên tục cạnh tranh về giá bán, trang bị và công nghệ, người tiêu dùng chính là bên được hưởng lợi rõ rệt.

Sự ganh đua này không chỉ tạo thêm lựa chọn đa dạng trong từng phân khúc, mà còn buộc các thương hiệu phải liên tục nâng cấp sản phẩm, mang lại giá trị ngày càng cao cho khách Việt.

