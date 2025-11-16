Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố mới đây, tháng 10 vừa qua, thị trường trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.922 chiếc xe bán tải các loại, tăng 15,5% so với tháng 9 (với 2.531 chiếc). Số lượng nhóm xe bán tải chiếm khoảng 7,7% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 21.204 chiếc xe bán tải được bàn giao tới tay khách Việt, tăng tới 19,3% so với cùng kỳ năm trước (với 17.765 chiếc). Rõ ràng, dòng xe bán tải ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt.

Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc có sự phân cách rõ rệt nhất. Ford Ranger vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối khi có lượng bán ra tới 1.876 chiếc trong tháng 10, chiếm xấp xỉ 2/3 doanh số của cả phân khúc bán tải. Thậm chí, "nhà vua" còn vượt tầm để trở thành mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy thứ hai trong tháng của toàn thị trường, chỉ sau Mitsubishi Xpander.

Tổng cộng trong 10 tháng đầu năm, Ford Việt Nam đã bán ra 14.453 chiếc Ranger, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Ford Ranger vẫn vượt tầm phân khúc, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Ảnh: FVN

Nếu Ford Ranger tỏ ra "out trình" ở phân khúc xe bán tải thì cuộc tranh chấp vị trí á quân lại thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Tháng 10 vừa qua, Mitsubishi Triton có lượng bán ra chỉ đạt 441 chiếc, giảm 8,9% so với tháng 9. Sự giảm sút khó hiểu này khiến mẫu xe của Mitsubishi bị mất vị trí thứ 2 vào tay đối thủ đồng hương Hilux. Mẫu bán tải của Toyota đạt doanh số khá ấn tượng - 522 chiếc bán ra trong tháng 10, tăng tới 68% so với tháng trước.

Tuy vậy, cộng dồn 10 tháng đầu năm, Mitsubishi Triton vẫn nổi trội hơn với 3.255 chiếc bán ra, so với 3.026 chiếc của Toyota Hilux.

Toyota Hilux có lượng bán ra tăng tới 68% so với tháng trước. Ảnh: TMV

Cái tên còn lại - Isuzu D-Max cũng cho thấy sự khởi sắc về doanh số khi đạt 83 chiếc, tăng 57% so với tháng trước (với 53 chiếc). Tuy nhiên, con số này chỉ như "muối bỏ bể" so với các đối thủ, đặc biệt là Ford Ranger. Tổng cộng, chỉ có 470 chiếc D-Max được bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số cụ thể.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 10/2025 đạt 37.910 xe, bao gồm 27.246 xe du lịch; 10.162 xe thương mại và 502 xe chuyên dụng. So với tháng 9, lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua tăng tới 24%. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 33%; xe thương mại tăng 6,6%, xe chuyên dụng giảm 15% so với tháng trước.

