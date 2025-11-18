Ford Everest quá mạnh trong phân khúc

Trong bức tranh phân khúc xe gầm cao (SUV/crossover) cỡ D tại Việt Nam, Ford Everest vẫn đang thể hiện vị thế độc tôn. Mẫu xe 7 chỗ ngồi của Ford không chỉ dẫn đầu về doanh số năm 2024 mà còn tiếp tục duy trì cách biệt lớn trong năm 2025 so với các đối thủ cùng phân khúc.

Theo báo cáo từ VAMA, tính tới hết tháng 10/2025, số lượng xe Everest đến tay khách Việt đã đạt 9.760 chiếc. Bỏ rất xa Toyota Fortuner (2.555 chiếc), Hyundai Santa Fe (2.179 chiếc), Mazda CX-8 (2.017 chiếc), KIA Sorento (831 chiếc), Isuzu Mu-X (219 chiếc), Mitsubishi Pajero Sport (48 chiếc),...

Trước đó, cả năm 2024, toàn phân khúc xe gầm cao cỡ D trong năm 2024 bán ra khoảng 26.041 chiếc. Trong đó, Ford Everest là mẫu bán nhiều nhất với 10.841 xe, chiếm tới 41,6% 'miếng bánh' này. Mẫu xe Mỹ có lượng bán ra gấp rưỡi mẫu xe xếp thứ hai phân khúc là Hyundai Santa Fe (6.941 chiếc) và gấp ba lần đối thủ trực tiếp là Toyota Fortuner (3.511 chiếc).

Theo các chuyên gia về sản phẩm, Ford Everest thế hệ hiện tại gặt hái thành công nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế, vận hành và trải nghiệm sử dụng – đúng với kỳ vọng của khách Việt trong phân khúc SUV 7 chỗ ngồi.

Ngoại hình đậm chất Mỹ, vuông vức và mạnh mẽ giúp Everest nổi bật trên đường. Nội thất rộng rãi, 7 chỗ thực thụ với tiện nghi đầy đủ cũng là điểm cộng lớn cho các gia đình.

Về động lực, hai tùy chọn động cơ diesel 2.0L Turbo và Bi-Turbo đi kèm hộp số 6 hoặc 10 cấp mang lại sức kéo tốt, khả năng off-road ổn định và phù hợp điều kiện đường sá Việt Nam.

Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái như SYNC 4, camera 360, cảnh báo điểm mù, giữ làn hay khóa vi sai điện tử góp phần nâng trải nghiệm và tăng độ an toàn.

Ford còn tạo lợi thế khi cung cấp dải phiên bản đa dạng, từ Ambiente có giá bán dưới 1,1 tỷ đồng đến Platinum và Wildtrak trên 1,5 tỷ đồng, đáp ứng nhiều nhu cầu và ngân sách.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Everest vẫn tồn tại nhiều hạn chế: cảm giác phanh chưa thật “chắc”, tăng tốc hơi trễ và một số tính năng điện tử, đặc biệt camera 360, đôi khi hoạt động chưa mượt. Kích thước lớn gây khó xoay xở trong phố, tốn nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng cao hơn các đối thủ Nhật, Hàn.

Ford Everest hội tụ nhiều yếu tố "hợp gu" với khách Việt. Ảnh: FVN

Chưa có đối thủ xứng tầm?

Dù vậy được đánh giá là mẫu xe hội tụ nhiều yếu tố "hợp gu" với người Việt, tuy nhiên xét một cách công bằng, thành công của Ford Everest ở thời điểm hiện tại không chỉ đến từ bản thân sản phẩm, mà còn nằm ở bối cảnh thị trường, khi phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam thiếu vắng những đối thủ đủ mạnh để tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự.

Hyundai Santa Fe từng bám sát Everest trong năm 2024 nhưng đã không còn giữ được phong độ như giai đoạn hoàng kim của mình (2021-2022). Đặc biệt từ khi trình làng thế hệ mới ra mắt vào tháng 9/2024, mẫu xe Hàn Quốc này ghi nhận sức bán trầm lắng.

Điều này đến từ 2 yếu tố: thiết kế “bẻ góc” táo bạo gây tranh cãi và việc loại bỏ động cơ diesel – lựa chọn vốn rất được ưa chuộng nhờ sự bền bỉ và tiết kiệm. Dù bản máy xăng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, nhiều khách hàng truyền thống vẫn tiếc nuối sự biến mất của động cơ dầu.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới có thiết kế lột xác, nhưng lại không đạt được doanh số hư kỳ vọng. Ảnh: TC Motor

Một mẫu xe cũng sử dụng hệ khung gầm rời từng là “kỳ phùng địch thủ” của Everest – Toyota Fortuner, hiện đã hụt hơi sau nhiều năm chưa được làm mới. Fortuner có ngoại hình bề thế nhưng thiếu nét trẻ trung, nội thất quen thuộc, ít đột phá về công nghệ khiến mẫu xe Nhật Bản dần giảm sức hút, nhất là với nhóm khách hàng trẻ đang ưu tiên sự hiện đại và nhiều tiện ích hỗ trợ lái.

Với những cái tên khác trong phân khúc: Mazda CX-8 (3 phiên bản, giá từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng) được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi, đồng thời có mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, mẫu xe do THACO phân phối này sử dụng khung liền khối (unibody), thiên về sự êm ái và trải nghiệm đô thị, không mạnh về khả năng chịu tải hay off-road.

Mẫu xe khác cũng do THACO phân phối là KIA Sorento vừa ra mắt bản nâng cấp giữa tháng 9 vừa qua với sự lựa chọn khá đa dạng về phiên bản với cả máy xăng, diesel và hybrid (thế hệ cũ). Nhưng mức giá bán khá cao, từ 1,249-1,469 tỷ đồng lại khiến nhiều khách hàng Việt tỏ ra cân nhắc.

Mitsubishi Pajero Sport sau gần 5 năm được làm mới đã dừng bán. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong khi đó, Mitsubishi Pajero Sport hay Isuzu mu-X thường xuyên nằm trong nhóm bán chậm do thiết kế kém hấp dẫn, trang bị hạn chế và thương hiệu chưa đủ mạnh. Thậm chí, Pajero Sport còn bị dừng bán từ khoảng giữa năm 2025 vừa qua do doanh số thấp và chưa đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn mới.

Tổng hòa các yếu tố trên cho thấy sức ép cạnh tranh dồn lên Ford Everest hiện nay không quá lớn. Những khoảng trống mà đối thủ để lại vô tình trở thành lợi thế, giúp mẫu SUV Mỹ củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ trên 1 tỷ đồng.

Các chuyên gia nhận định, nếu không có sự bứt phá đáng kể từ đối thủ, Ford Everest hoàn toàn có khả năng giữ vững “ngôi vương” ít nhất đến giữa năm 2026. Và để lật lại thế cờ, các hãng xe còn lại sẽ phải thay đổi mạnh mẽ hơn cả về sản phẩm lẫn chiến lược, nếu không muốn nhìn thị phần tiếp tục nghiêng về mẫu SUV Mỹ này.

