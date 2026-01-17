u23 viet nam uae 53.jpg
Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính người Iran vang lên, các cầu thủ U23 Việt Nam ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng.
Họ vượt qua U23 UAE sau trận đấu kéo dài 120 phút đầy căng thẳng và nhiều cảm xúc.
Minh Phúc là người ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam nối dài mạch toàn thắng 15 trận liên tiếp dưới triều đại HLV Kim Sang Sik.
Đình Bắc tiếp tục là người hùng của U23 Việt Nam với 1 kiến tạo, 1 bàn thắng đẹp mắt.
Viktor Le bình phục chấn thương, trong khi Lê Phát có bàn thắng đầu tiên tại giải. Tiền đạo 18 tuổi chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc và vui sướng với chiến thắng này. Tôi cảm ơn HLV khi đã tin tưởng, một lần nữa trao cho tôi cơ hội đá chính, sau đó ghi được bàn thắng đầu tiên tại giải. 8 năm trước tôi từng xem các đàn anh thi đấu tại Thường Châu và làm nên kỳ tích đáng nhớ. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được có mặt ở VCK U23 châu Á 2026, cùng với đội giành các chiến thắng vừa qua. U23 Việt Nam quyết tâm tiếp tục thi đấu hết mình và giành thêm những chiến thắng nữa để hướng đến mục tiêu cao nhất".
Không chỉ thắng vào bán kết, U23 Việt Nam còn nhận tin rất vui khi không có cầu thủ nào bị chấn thương hay treo giò ở vòng bán kết.
Trước đó, khi vòng đấu bảng khép lại, U23 Việt Nam có tới 7 cầu thủ nhận thẻ vàng từ các trọng tài, gồm Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Võ Anh Quân, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Đình Bắc. Nếu ai trong số này bị thẻ vàng ở trận thắng U23 UAE, sẽ vắng mặt ở bán kết.
Ở trận bán kết, U23 Việt Nam gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

