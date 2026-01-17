Ảnh: AFC, Ted Trần
HLV Marcelo Broli khẳng định U23 UAE đã làm tốt nhất có thể, và sẽ rút ra nhiều bài học quý giá sau trận thua U23 Việt Nam ở tứ kết giải U23 châu Á 2026.
Minh Phúc ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam trước U23 UAE, nhưng một lần nữa Đình Bắc mới là cái tên hay nhất trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2026.
Đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định U23 Việt Nam luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, và đây là yếu tố quan trọng giúp đội đánh bại U23 UAE.