Phút 101, khi trận tứ kết U23 Việt Nam và U23 UAE đang có tỷ số hòa 2-2, Minh Phúc bừng sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho đội nhà.

Niềm vui vỡ òa cùng các đồng đội, trong khoảnh khắc bùng nổ ấy, cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN đã đưa hai bàn tay lên cổ áo, định lột phăng ăn mừng.

Khoảnh khắc Minh Phúc hóa người hùng của U23 Việt Nam - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, Minh Phúc đã tỉnh táo, anh nhớ ra mình đã nhận thẻ vàng trong chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan tại vòng bảng nên đã từ bỏ ý định.

Bởi nếu cầu thủ mang áo số 21 cởi áo ăn mừng, một tấm thẻ vàng là điều không thể tránh. Hậu quả là anh sẽ phải ngồi ngoài trong trận bán kết vào ngày 20/1 tới.

Minh Phúc đã tỉnh táo trong khoảnh khắc này - Ảnh chụp màn hình

Ngoài Minh Phúc, U23 Việt Nam còn có 6 cầu thủ khác nếu dính thẻ vàng ở trận U23 UAE sẽ bị treo giò trong trận bán kết, gồm: Thái Sơn, Anh Quân, Phạm Lý Đức, Phi Hoàng, Đình Bắc và Công Phương. Rất may cho "Những chiến binh Sao vàng" khi không có ai phải nhận án phạt trong chiến thắng trước UAE.

Trong khi đó, Viktor Lê và Xuân Bắc bị đau và phải thay ra vẫn chưa rõ mức độ ra sao. Nếu hai cầu thủ này không quá nghiêm trọng, U23 Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất cho vòng bán kết U23 châu Á 2026.

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

