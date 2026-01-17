Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026 nhận được làn sóng khen ngợi mạnh mẽ từ cộng đồng CĐV Thái Lan trên mạng xã hội.

CĐV Thái Lan khâm phục U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Trên các diễn đàn thể thao Thái Lan, không ít CĐV thừa nhận U23 Việt Nam hiện ở “đẳng cấp khác biệt” so với phần còn lại của khu vực.

Tài khoản Jess Mabing viết: “Việt Nam đúng là số 1 ASEAN thật sự”. Nong Ton Khao công nhận: “Tuyệt vời, đẳng cấp thật”.

Mit Chikung nhấn mạnh: “Tuyệt vời. Tôi đã nghĩ từ đầu rồi, Việt Nam đẳng cấp ngang Hàn Quốc, Nhật Bản”.

“Việt Nam là số 1 ở mọi cấp độ, Thái Lan chúng ta phải chấp nhận rằng họ thật sự mạnh”, Min Pa Yang lên tiếng.

Trong khi đó, tài khoản Wattana Phuangthanee nhìn U23 Việt Nam đá mà chạnh lòng khi U23 Thái Lan bị loại sớm: “Sự quyết tâm của họ khác hẳn”.

Nhiều CĐV Thái Lan ấn tượng mạnh với tinh thần thi đấu và nền tảng thể lực của U23 Việt Nam. Theo họ, các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik chơi đủ 120 phút nhưng vẫn duy trì cường độ cao, di chuyển liên tục và không có dấu hiệu xuống sức.

Tài khoản Sham Praisarnti phân tích: “Ngồi xem đủ 120 phút mới thấy vì sao U23 Việt Nam này cực kỳ mạnh: chạm bóng bước một tốt, chơi một chạm hay, che bóng giỏi, chạy không biết mệt, dứt điểm sắc bén, chuyền về sau rất ít.

So với cầu thủ Thái Lan thì kém xa. Không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vô địch năm nay. Họ giỏi thật, phải thừa nhận”.

Đình Bắc được khen ngợi với bàn thắng đẳng cấp. Ảnh: AFC

Lee Kong Song thì khen ngợi màn trình diễn của Đình Bắc: “Cầu thủ số 7 chơi cực hay, tương lai chắc chắn sẽ là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam”.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị và định hướng phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam cũng được các CĐV nhắc đến như yếu tố then chốt, từ đó thẳng thắn phê phán Thái Lan.

“Việt Nam chuẩn bị rất tốt, cầu thủ chiến đấu hết mình, thể lực không bao giờ cạn. Điều này khác hẳn với đội bóng láng giềng, hòa 2 trận đã nói là làm hết sức rồi, lại còn để HLV tiếp tục dẫn dắt. Bóng đá nước mình không phát triển thật sự. Mong Việt Nam vào tới chung kết”.

Tài khoản Chaiwat Kongtham gửi thông điệp: “Cứ để nhà vô địch chơi bóng vui vẻ như thế này. Cố lên các em Việt Nam, hãy làm cho châu Á biết đến các quốc gia ASEAN”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn