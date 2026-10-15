Hai cô gái đi xe Honda SH lạng lách trên đường Mễ Trì, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng biển số không đúng đăng ký, bị CSGT xử phạt.

XEM CLIP:

Chiều 15/10, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đã xác minh, làm rõ những người liên quan đến vụ hai cô gái đi xe máy lạng lách trên đường Mễ Trì.

Trước đó, sáng 11/10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một chiếc Honda SH màu đen chở hai cô gái chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường Mễ Trì, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh hai cô gái đi xe SH lạng lách, đánh võng trên đường Mễ Trì, Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy tìm những người liên quan.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ xe là N.T.V. (sinh năm 2005, trú tại Phú Thọ); người điều khiển xe là N.B.A. (sinh năm 2006, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là T.P.L. (sinh năm 2005, trú tại Ninh Bình). Cả ba được mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, N.T.V. thừa nhận biển kiểm soát 29AD-789.99 gắn trên chiếc Honda SH không đúng với đăng ký. Biển số thực tế của phương tiện là 14AA-911.59.

V. cũng xác nhận đã cho A. mượn xe. Sau đó, A. chở L. lưu thông theo hướng Mễ Trì – Lê Quang Đạo. Khi đến khu vực tòa nhà The Garden, A. điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách.

CSGT lập biên bản xử phạt hai cô gái và chủ xe liên quan. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả xác minh, CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.B.A. về các hành vi: lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe gắn biển số không đúng đăng ký; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tổng mức phạt đối với A. là 22,75 triệu đồng.

Đối với chủ xe N.T.V., lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi gắn biển số không đúng đăng ký và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tổng mức phạt là 14 triệu đồng. Ngoài ra, V. bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu biển số xe vi phạm.

Người ngồi sau là T.P.L. bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô.