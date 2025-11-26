Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 (Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, nhưng giảm tốc độ còn khoảng 10km/h, cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày mai (27/11), vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc. Cường độ bão lúc này mạnh cấp 11, giật cấp 14, được xem là cấp cao nhất của cơn bão này.

Bão sẽ tồn tại trên biển trong thời gian rất dài, gần 6 ngày, từ 27/11 đến hết 1/12. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5km/h. Đến 13h ngày 28/11, vị trí tâm bão vẫn trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc; cường độ cấp 11, giật cấp 14.

24 giờ sau đó, bão lại đổi hướng di chuyển, sang Tây Bắc, tốc độ vẫn chậm 5km/h. Đến 13h ngày 29/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Các chuyên gia khí tượng nhận định bão số 15 (Koto) có thể diễn biến theo hai kịch bản. Trong đó, kịch bản có khả năng cao nhất là bão sẽ chuyển hướng lên phía Bắc khi tiến vào vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất khoảng 80%).

Cụ thể, khi di chuyển tới kinh tuyến 113, bão đổi hướng đi lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp. Sau đó, vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung và suy yếu trên biển. Với kịch bản này, trên đất liền ít khả năng có gió bão.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng vẫn có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển.

“Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11”, các chuyên gia nhận định.

Kịch bản ít khả năng hơn nhưng nghiêm trọng hơn là bão không đổi hướng và đi thẳng vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa (xác suất khoảng 20%).

Lúc này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây, hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Với kịch bản này, vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đồng thời, vùng ven biển từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12/2025.

Đánh giá thêm về cơn bão số 15, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết hai đặc điểm nổi bật của bão được thống nhất trong mọi kịch bản dự báo.

Thứ nhất, bão sẽ tồn tại trên biển trong thời gian rất dài, gần 6 ngày, từ 27/11 đến hết 1/12.

Trong suốt thời gian này, tâm bão và vùng ảnh hưởng liên tục quần thảo khu vực biển thuộc đặc khu Trường Sa và một phần Hoàng Sa.

"Với diễn biến như vậy, chúng ta cần cấm biển tuyệt đối tại khu vực này trong toàn bộ thời gian nêu trên, không cho tàu thuyền, ngư dân ra khơi để đảm bảo an toàn", ông Hiệp nhấn mạnh.

Thứ hai, ông Hiệp lưu ý, bão số 15 sẽ gây mưa tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa - địa bàn vừa chịu thiệt hại nặng nề do đợt bão lũ vừa qua. Dù lượng mưa dự báo chỉ 50-70mm, ngập lụt có thể không lớn nhưng nguy cơ sạt lở đất vẫn rất cao do nền đất đã bão hòa nước.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.