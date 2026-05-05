Theo RT, giới chức Brazil ngày 5/5 đã thông tin về vụ tai nạn máy bay xảy ra cách đây một ngày ở quận Silveira, thành phố Belo Horizonte. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng và một tòa nhà chung cư bị hư hại nặng.

"Máy bay gặp nạn thuộc mẫu Embraer EMB-721C, chở theo 5 người, cất cánh từ sân bay Pampulha vào khoảng 12h16. Chỉ vài phút sau đó, máy bay đã lao vào tòa nhà chung cư 4 tầng ở Silveira. Lực lượng cứu hộ nhận được thông tin và có mặt ở hiện trường vào khoảng 12h25", giới chức địa phương cho biết.

Giây phút máy bay lao thẳng vào tòa nhà chung cư ở Belo Horizonte, Brazil. Video: RT

Từ các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy máy bay đã bị mất độ cao và phi công dường như đã cố gắng né tránh các tòa nhà cao tầng trước khi lao vào tòa chung cư. Chiếc máy bay đã đâm vào khu vực cầu thang nối giữa tầng 3 và tầng 4, may mắn không làm cư dân nào của chung cư bị thương.

Theo truyền thông Brazil, 2 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ bao gồm phi công Wellington Oliveira (34 tuổi) và hành khách Fernando Moreira Souto (36 tuổi), con trai thị trưởng thành phố Jequitinhonha. 3 người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng, nhưng 1 người đã không qua khỏi. Trước khi tai nạn xảy ra, phi công Oliveira được cho là đã thông báo với tháp kiểm soát không lưu về việc gặp khó khăn khi cất cánh.

Hiện các cơ quan hàng không của Brazil và cảnh sát bang Minas Gerais đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.